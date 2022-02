Spalletti la richiesta a De Laurentiis: “Con questa rosa faremo bene”

Luciano Spalletti crede nella sua rosa di calciatori, una iniezione di fiducia importante alla vigilia della sfida scudetto Napoli-Inter. Il retroscena viene raccontato da Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il tecnico del Napoli la scorsa estate ha fatto una richiesta specifica a De Laurentiis: “Non tocchi questa rosa e faremo bene“.

Ora il tecnico azzurro si trova a dover gestire di nuovo una rosa quasi al completo, con l’unica assenza di Lozano. Durante la sfida con l’Inter ci sono ancora alcuni ballottaggi da risolvere, quello più importante riguarda Koulibaly e Juan Jesus.

Questo fa capire che la rosa del Napoli ha un grande valore, proprio come aveva pensato Spalletti ad inizio stagione. Anguissa e Juan Jesus hanno completato l’organico, ma hanno permesso anche a De Laurentiis di investire quasi zero in una intera sessione di mercato. Il rilancio di Lobotka è da vedere in pratica come un nuovo acquisto, tanto che il rientro di Anguissa (rivelazione del Napoli ndr) non scalfisce le possibilità dello slovacco di giocare da titolare.

Anche Juan Jesus è da considerare una scoperta, perché il difensore brasiliano non ha fatto rimpiangere Koulibaly, out per due mesi tra infortunio e Coppa d’Africa. Con la rosa al completo toccherà a Spalletti fare le scelte giuste contro l’Inter, una sfida che va vinta ad ogni costo.