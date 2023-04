Spalletti: “Complimenti al Milan, ma la nostra Champions di altissimo livello! Rigore per loro, rigorissimo per noi”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della sfida di ritorno dei quarti di Champions terminata 1-1, ma decisiva per il Milan forte del risultato d’andata a San Siro.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Milan, che ha visto la sua squadra eliminata dalla Champions League. Spalletti ha elogiato il Milan per la qualificazione ottenuta, ma ha anche evidenziato le buone prestazioni della sua squadra in questa competizione, sottolineando però come abbiano pagato qualche ingenuità e inesperienza nei momenti cruciali della partita: “Prima di tutto faccio i complimenti al Milan per questa qualificazione, hanno giocato due partite dove hanno capitalizzato il massimo, è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti in cui pigiare sull’acceleratore o il momento in cui difendere. Poi però voglio farli anche i miei: abbiamo condotto una Champions di altissimo livello, pagando un po’ di ingenuità, di inesperienza nei momenti della partita; alcuni dopo le nazionali avevano il fiato un po’ corto”.

Il tecnico ha attribuito parte della colpa alla sosta delle nazionali che ha penalizzato la forma fisica della squadra, in particolare alcuni giocatori che hanno avuto il fiato corto durante la partita: “Abbiamo fatto bene l’andata a Milano e l’abbiamo fatta anche questa sera. Il gol loro si poteva evitare perché eravamo in possesso palla: non siamo stati bravi dentro l’area di rigore a fare quello che hanno fatto loro. Le nazionali ci hanno tolto qualcosa, perché prima eravamo in condizione ottima mentale e fisica, mentre dopo avevamo diverse defezioni”.

Spalletti ha poi parlato dell’arbitraggio, evidenziando un netto fallo su Lozano che sarebbe dovuto essere sanzionato con un rigore. Il tecnico ha però preferito non focalizzarsi su questo aspetto, ma ha riconosciuto anche un rigore netto a favore del Milan: “Come mi è sembrato l’arbitraggio? Io non ho contestato Kovacs. Siamo stati tutti d’accordo nel contestarlo, tranne quelli che hanno la maglia del Milan. Stasera c’è un rigore netto su Lozano, non è un contatto, ma un colpo. Questo non si può non andare a veder. Però non mi attacco a niente. Rigore per loro, rigore per noi nettissimo, è rigorissimo”.