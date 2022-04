Spalletti, colpo basso a Inter e Milan: Irrompe il club partenopeo

Spalletti prepara un colpo basso sul mercato a Inter e Milan la notizia è stata diffusa da calciomercato.it, secondo il portale il Napoli sarebbe pronto a soffiare Kristjan Asllani, alle due Milanesi: “Il Napoli di Luciano Spalletti si gioca in questo finale di campionato le ultime e residue chance scudetto che si è allontanato dopo i passi falsi al ‘Maradona’ con Fiorentina e Roma. La dirigenza partenopea e il Ds Giuntoli non perdono però di vista il mercato e la sfida del ‘Castellani’ contro l’Empoli sarà l’occasione per ammirare da vicino un talento sulla lista della spesa del sodalizio di De Laurentiis“.

Il portale aggiunge ulteriori dettagli: “Parliamo di Kristjan Asllani, gioiello in forza nell’undici di Andreazzoli che si sta mettendo in mostra nella stagione in corso. Nazionale albanese e prodotto del cantera empolese, sul classe 2002 hanno messo gli occhi tante big in Italia e adesso anche il Napoli. Il Ds Giuntoli, tra l’altro, con i suoi osservatori lo ha fatto seguire in diverse occasioni negli ultimi mesi”.