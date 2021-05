Spalletti chiede 4 milioni. Offerta di De Laurentiis, incontro clou a fine stagione

Siamo alle battute finali del campionato e il Napoli ha il grande obbiettivo della Champions League, ma deve assicurarsi tutte le vittorie per le prossime 4 partite. In casa Napoli si lavora già per il futuro, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto di Gattuso, che a quanto pare non sarà più alla guida della squadra partenopea.

De Laurentiis pensa a Luciano Spalletti, allenatore di esperienza e adatto a guidare e gestire un club rigoroso come quello del Napoli.

Presidente e allenatore pare stiano già parlando di programma tecnico, anche se non si è raggiunto ancora nessun accordo. Notevole è la difformità tra la richiesta dell’ allenatore (4 milioni di euro) e l’offerta del club napoletano (2,5 milioni di euro). De Laurentiis e Spalletti esamineranno l argomento a fine campionato quando ci si prospetta già all’ inizio del prossimo.