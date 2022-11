Spalletti bellissimo gesto per la squadra: scattano gli applausi

Luciano Spalletti al ritorno dalla trasferta di Liverpool, ha voluto ringraziare tutta la squadra per il traguardo raggiunto in Champions League.

Il Napoli si è piazzato al primo posto in Champions League, ora aspetta il sorteggio per conoscere l’avversaria agli ottavi. Per gli azzurri c’è lo spettro Psg che è arrivato secondo. Ma in generale il Napoli ha compiuto sicuramente una grandissima impresa in Europa, dimostrando tutto il suo valore, dominando praticamente su tutti i campi in cui ha giocato. Anche nell’ultima partita Liverpool-Napoli, la squadra azzurra non ha demeritato, nonostante il risultato finale abbia certificato la sconfitta dei partenopei.

Non è un caso che Spalletti abbia parlato di grande partita dei suoi giocatori, su un campo difficilissimo come quello di Anfield. Ecco perché Spalletti ha voluto ringraziare i suoi giocatori al ritorno dalla trasferta di Liverpool. Ecco quanto scrive Gazzetta: “Ieri giornata di riposo per gli azzurri che sono tornati alle 4.30 del mattino a Napoli in charter. Durante il volo Luciano Spalletti ha voluto ringraziare i suoi ragazzi per lo splendido primo posto nel girone di Champions League. Un beneficio importante anche per il club azzurro che così ha garantiti introiti che possono consentire di programmare per il futuro“.