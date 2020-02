L’ipotesi di vedere Luciano Spalletti al Napoli era stata ventilata prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso, ma arriva la smentita del tecnico ex Inter.

E’ proprio Spalletti a smentire il contatto con il Napoli. Ai microfoni di Canale 8, durante gli Italian Sports Awards il tecnico ha detto: “Nessuno mi ha chiamato da Napoli, in ogni caso non devo cercare per forza una panchina, se mi capiterà sarò ben contento di ritornare ad allenare“. Durante l’evento tenuto a Castellammare di Stabia il tecnico si è soffermato anche sul nuovo acquisto Matteo Politano: “E’ un giocatore molto importante, che mi ha dato una grande mano durante la mia esperienza sulla panchina dell’Inter, anche grazie a lui abbiamo raggiunto il quarto posto. Sa posizionarsi bene in campo, sicuramente il Napoli ha fatto un grande acquisto“. Politano è arrivato in maglia azzurra dopo due anni dal primo contatto, lunedì sera ha esordito con la maglia dei partenopei.

Luciano Spalletti sul Napoli: “Stagione difficile”

Due vittorie consecutive in campionato, l’approdo alle semifinali di Coppa Italia. Con questi risultati il Napoli di Gennaro Gattuso sta cercando di uscire dal guado in cui era finito. L’ammutinamento, le multe, i dissidi interni e gli errori tattici, hanno però minato la stagione degli azzurri, che fino a qualche settimana fa sembrava irrecuperabile. “E sicuramente una stagione difficile per il Napoli, nessuno si aspettava di assistere di vedere la squadra così in difficoltà” ha detto Spalletti a Canale 8. L’ex tecnico dell’Inter ha ancora negli occhi la squadra di Sarri una “formazione che applaudivo quando la guardavo in Tv, era strepitosa. Ora vedere il Napoli in difficoltà dispiace“. Con la guida di Gattuso le cose stanno cambiando, almeno si vede un’idea di gioco e tanta voglia di lottare in campo, così com’è avvenuto con la Sampdoria: “Gattuso – conclude Spalletti – è una persona vera, trasparente“.