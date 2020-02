Malore per la sorella di Gattuso. Il tecnico dopo Sampdoria-Napoli, lascia immediatamente Marassi e corre in ospedale a Busto Arsizio.

Nemmeno il tempo di godersi la terza vittoria consecutiva del suo Napoli, Gennaro Gattuso ha saputo del malore che ha colpito la sorella negli spogliatoi di Marassi. il tecnico ha mollato tutto ed è corso in Opsedale, affidando la conferenza post partita al suo secondo Gigi Riccio.

Il quotidiano Il Mattino, ha pubblicato il retroscena, svelando il mistero dell’assenza di Gattuso in conferenza stampa:

“Quando è tornato negli spogliatoi Gennaro Gattuso ha trovato la brutta notizia: la sorella ha avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio e Ringhio non se l’è sentita di uscire e di parlare della partita. È stata la moglie Monica ad avvertirlo e da quel momento il tecnico azzurro, ha smesso persino di parlare alla squadra“.

“Gattuso ha avuto solo il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. Un trauma per Ringhio la notizia: a quel punto il capo della comunicazione Nicola Lombardo lo ha invitato a restarsene nello spogliatoio e a raccogliere più notizie possibili. E al suo posto a spiegare il successo sulla Sampdoria ci ha pensato Gigi Riccio, il suo fedelissimo vice“.