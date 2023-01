Sozza come Taylor di Manchester designato per City-Liverpool. La Serie A è pronta?

Simone Sozza di Milano per Inter-Napoli è un caso simile ad Anthony Taylor di Manchester designato per Manchester City-Liverpool

Non si placano le polemiche per la designazione di Simone Sozza per il big match della sedicesima giornata tra Inter e Napoli. L’arbitro della sezione di Seregno ma nativo di Milano è stato scelto per dirigere una delle gare più importanti della stagione, ragion per cui tanto si sta discutendo di una scelta che poteva essere diversa secondo i tifosi partenopei.

A quanto pare l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) sta adottando già dalla scorsa stagione una linea diversa rispetto al passato in merito alla territorialità: con il nuovo regolamento varato da Gianluca Rocchi non esistono infatti più preclusioni geografiche. Inoltre per Sozza questa è la seconda volta che arbitra l’Inter dopo la gara dello scorso aprile contro la Roma. Anche allora tanto rumore ma in campo il direttore di gara fu impeccabile.

Il precedente di Sozza: Taylor di Manchester arbitrò perfettamente City-Liverpool

Rocchi sta seguendo il modus operandi che ha avviato la Premier League già da qualche anno. Il precedente di cui tanto si è discusso è quello del 10 aprile scorso, quando Anthony Taylor di Manchester ha diretto Manchester City-Liverpool, big match della 32° turno della Premier League 2021/2022 con i citizens avanti di appena 1 punto in classifica. Anche allora i supporters dei Reds erano infuriati alla vigilia ma nel post gara nessuno ha detto mezza parola sulla direzione di un arbitro che ha gestito la partita perfettamente. Per la cronaca finì 2-2, con le scelte arbitrali che non hanno influito minimamente sull’esito dell’incontro. Visti i trascorsi e le diatribe, bisogna chiedersi se l’Italia e la Serie A sono pronte. Stasera, di certo, ne avremo una risposta rilevante.