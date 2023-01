Spalletti: “Sozza arbitro di Inter-Napoli? Un modo di ragionare che va eliminato”

Alla domanda su Sozza arbitro di Inter-Napoli, Spalletti risponde che è un modo di ragionare che va eliminato

La designazione dell’arbitro milanese Sozza della sezione di Seregno per Inter-Napoli ha scatenato una miriade di polemiche. Sulla domanda fatta da un giornalista durante la conferenza stampa di presentazione del big match di domani a San Siro, Luciano Spalletti non la prende bene e risponde: “Non ho capito la domanda, la riformula? Dobbiamo comportarci in modo corretto tutti e pensare meglio tutti. E’ un modo di ragionare che va eliminato”.

Per Spalletti non c’è alcun complotto contro il Napoli

Complottismo contro il Napoli? “Non pensiamo a nessun complotto, ma se in tanti tirate fuori questo discorso vuol dire che il sistema è migliorabile. La nostra prima qualità deve essere la credibilità. Perciò bisogna lavorare con estrema attenzione. Da parte di tutti noi addetti ai lavori, bisogna essere bravi a badare a tutti i nostri comportamenti per non alimentare questi dubbi. Noi dobbiamo fare allo stesso modo. Usare l’amore di Napoli per questo sport, la nostra voglia di dare felicità alle persone che ci vogliono bene e giocare delle belle partite, niente altro. La cosa fondamentale è comportarsi in maniera corretta, tutti noi, scritto, parlato, usato“.

Sull’importanza del match di San Siro: “Voglio essere sotto pressione al massimo, non posso farci niente, quando lavoro sono sempre sotto pressione e sono felice così. Mi aspetto una risposta corretta da parte dei calciatori per le attese che ci sono, li penso tutti al top. L’Inter è sicuramente una squadra di alto livello, che negli ultimi tre anni e mezzo ha fatto investimenti di squadra top e ha questa grande capacità di dilatare facilmente il campo, sia per ampiezza che per profondità“.