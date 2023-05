Sosa: “Vi rivelo il candidato ideale per la panchina del Napoli”

Roberto Sosa, rivela il suo candidato ideale per la prossima panchina del Napoli, Marcelo Gallardo, poi fa una puntualizzazione su Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Durante l’appuntamento settimanale con “Tutti al Var” su Sportitalia, Roberto ‘El Pampa’ Sosa ha offerto il suo punto di vista su una serie di argomenti caldi nel mondo del calcio italiano.

Riguardo alle tensioni tra Spalletti e De Laurentiis, Sosa ha affermato che la risoluzione potrebbe richiedere un passo indietro da entrambe le parti. “Continuo a sperare che Spalletti continui il percorso vincente di questi anni. Ciò che serve, oggi, è trasparenza“, ha commentato l’ex calciatore di Napoli e Udinese.

Per il futuro tecnico del Napoli, Sosa crede che sia fondamentale un allenatore con buone capacità comunicative, oltre alle metodologie di lavoro. E il candidato ideale, secondo lui? “Parlo di Marcelo Gallardo, che con il River Plate ha vinto tutto in questi anni“, ha rivelato.

Un altro argomento caldo toccato da Sosa riguarda Victor Osimhen, il giovane attaccante del Napoli, che secondo lui vale molto più dei 140 milioni di euro posti come prezzo da De Laurentiis. Paragonandolo a stelle come Lautaro Martinez, Haaland, Benzema e Lewandoski, Sosa sostiene che “140 milioni potrebbero essere anche pochi” per il talentuoso nigeriano. Ha concluso Sosa.