Sosa bacchetta Osimhen: “Ti pentirai quando andrai via, ricorda le parole di Maradona su Napoli”

L’ex attaccante del Napoli, Pampa Sosa, manda un messaggio diretto a Osimhen, citando le parole di Diego Maradona.

CALCIO NAPOLI. Le emozioni post-partita tra Lecce e Napoli, conclusasi 0-4 in favore degli azzurri, non si sono limitate al campo. L’ex attaccante del Napoli, Pampa Sosa, ha voluto condividere un messaggio diretto e appassionato all’attaccante nigeriano Victor Osimhen attraverso i suoi canali social.

Sosa, con un tono franco e sincero, ha scritto: “Caro Victor, con tutto il rispetto, mi permetto di dirti: tra sei mesi, un anno o tre, perché il calcio è così, andrai a giocare altrove e sono certo che ti pentirai di non aver esultato dopo il gol che hai fatto. Quando sarai lontano capirai veramente e forse te ne pentirai delle partite in cui hai segnato e non esultato.”

Ma il cuore del messaggio di Sosa riguarda l’amore e la passione dei tifosi del Napoli, un amore che, secondo lui, Osimhen dovrebbe apprezzare di più. Citando le parole del leggendario Diego Armando Maradona, Sosa ha sottolineato: “Questi tifosi, quelli del Napoli, come quelli del Gimnasia o Boca Jrs, sono stati scelti da DIEGO ARMANDO MARADONA. E come disse lui ‘noi calciatori, senza i tifosi, non siamo nessuno’. Ascolta, rifletti, agisci: questo pubblico è meraviglioso.”

Il messaggio di Sosa è un promemoria potente sull’importanza dell’esultanza e del legame tra calciatori e tifosi. In un’epoca in cui il calcio è sempre più globalizzato e commercializzato, le parole di Sosa e Maradona ci ricordano che, alla fine, il cuore del gioco risiede nella passione dei tifosi e nell’amore reciproco tra giocatori e sostenitori.