Tifosi scatenati, un coro da brividi echeggia forte a Lecce: “Azzurra come il mare…” – VIDEO

I tifosi del Napoli si sono scatenati a Lecce dopo la netta vittoria contro i salentini, dando vita ad un coro da brividi.

Il Napoli continua a brillare dopo aver inflitto una pesante sconfitta al Lecce, secondo poker consecutivo dopo quello rifilato all’Udinese. Quattro gol hanno sigillato il destino degli avversari: prima Ostigard con un colpo di testa preciso, seguito da Osimhen, anche lui con la quasi solita specialità aerea, poi Gaetano con un potente tiro dalla distanza e infine Politano, abile nel trasformare un calcio di rigore guadagnato dal giovane talento partenopeo classe 2000.

È stato un pomeriggio perfetto per gli azzurri che ora si preparano ad affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions League. La squadra potrà contare ancora una volta sull’incredibile sostegno dei tifosi, che fin dall’inizio della stagione hanno dimostrato un attaccamento straordinario, seguendo la squadra sia in casa che in trasferta.

Per tutta la sfida al Via del Mare e anche al termine della partita, fuori lo stadio, i tifosi hanno intonato un coro che ha catturato l’essenza del loro amore per la squadra: “Azzurra come il mare, l’Italia ci sta male: il Napoli è campione. Noi siamo con te, non ti abbiamo mai abbandonato nonostante il tempo passato. Nostra amata maglia, che bella che sei, azzurra come il mare, l’Italia ci sta male, il Napoli è campione”. Un inno di gioia e passione che riflette il cuore pulsante dei tifosi partenopei, pronti a sostenere la loro squadra in ogni situazione.