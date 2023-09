Lecce-Napoli, Baschirotto recrimina: “Risultato bugiardo!”

Il Napoli ha battuto il Lecce con uno schiacciante risultato, definito ‘ingannevole’ dal difensore Federico Baschirotto.

Il Napoli nettamente in ripresa. Gli azzurri vincono e convincono al Via del Mare dove si sono imposto con il roboante risultato di 4-0 sul Lecce di D’Aversa. Il coriaceo difensore pugliese, Federico Baschirotto, però non è convinto che il risultato finale rifletta completamente l’andamento della partita.

La squadra di Rudi Garcia ha dimostrato una netta superiorità fin dal primo minuto di gioco. La compagine pugliese raramente ha rappresentato una minaccia per il Napoli. Baschirotto, intervistato da DAZN dopo la partita, ha commentato:

“Il risultato è un po’ bugiardo, poi ci sono stati errori e il Napoli è riuscito a fare questi gol. Loro hanno una qualità importate, ma bisogna avere coraggio e un po’ più di cattiveria e malizia anche nel riconquistare palla subito”, ha dichiarato il difensore del Lecce.