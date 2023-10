“Smettila con le Scuse”: Adani attacca Garcia

Lele Adani non ha peli sulla lingua quando si tratta di valutare il lavoro di Rudi Garcia alla guida del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Le critiche a Rudi Garcia si fanno sempre più insistenti. Dopo la sconfitta in casa contro il Milan, il tecnico francese è stato attaccato anche da Daniele Adani, ex calciatore e opinionista.

Il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra sempre più incerto. Dopo una serie di risultati deludenti, tra cui sconfitte contro Lazio e Fiorentina e un pareggio contro il Milan, il presidente De Laurentiis ha lanciato un ultimatum al tecnico francese: nelle prossime partite contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli, solo le vittorie saranno accettate.

In questo contesto, Lele Adani ha espresso le sue opinioni su Bobo Tv, mettendo in discussione l’approccio tattico di Garcia.

“A me il Napoli è sembrato diverso nella ripresa contro il Milan, ma non per merito di Garcia. Non vedo in lui una strategia chiara, né un’identità o uno stile definito. Sembra che viva a seconda della situazione, cercando di rimediare o rafforzare in corsa“, ha dichiarato Adani.

Queste parole pesanti da parte di Adani mettono ulteriore pressione su Garcia, che già si trova in una posizione delicata. Con l’ultimatum di De Laurentiis e le crescenti critiche, il tecnico francese dovrà dimostrare di avere una visione chiara e una strategia efficace per portare il Napoli verso gli obiettivi stagionali.

