SKY: Verona-Napoli, novità sulla formazione. Spalletti ha un dubbio

Verona-Napoli, Spalletti valuta alcuni cambi nella formazione che dovrebbe scendere in campo al Bentegodi contro l’Hellas.

Verona e Napoli scendono in campo per un match essenziale alle ambizioni di entrambe, valido per la 29esima giornata di Serie A.

Noi crediamo ancora nello scudetto». È lo slogan diffuso da Victor Osimhen alla vigilia della trasferta di domani al Bentegodi (inizio alle 15, arbitro Doveri) contro l’Hellas. L’esigenza immediata, però, è un’altra: cancellare il Milan e voltare pagina. Solo così i propositi tricolori diventeranno ricchi di quei contenuti necessari a cancellare la brutta delusione con i rossoneri. Un ko che ha fatto male alla squadra ma anche ai tifosi. Nonostante tutti saranno almeno 2000, i tifosi azzurri che hanno prenotato un posto al Bentegodi. Dubbi di formazione per Spalletti come riporta sky sport 24:

“Prende quota l’esclusione di Lorenzo Insigne a favore di Hirving Lozano. Il capitano è affaticato e, per non rischiare un acciacco, sembra opportuno concedergli un turno di riposo. Il ‘Chucky’ scalpita alle sue spalle e non vede l’ora di poter giocare titolare sulla fascia sinistra, quella che da sempre predilige per poter esprimere appieno il suo potenziale.

Sul lato opposto, spazio ad Adam Ounas al posto di Matteo Politano, con l’algerino che parte dunque favorito nel ballottaggio. La terza novità dovrebbe invece riguardare il centrocampo, dove Andrè Frank Zambo Anguissa dovrebbe agire in luogo di Fabian Ruiz, ancora alle prese con i postumi di una pubalgia che, ciclicamente, si ripresenta ormai da diverso tempo“.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-NAPOLI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen.