SKY : Raspadori, il Napoli alza l’offerta. Ultimatum di De Laurentiis al Sassuolo

Il Napoli pronto a fare uno sforzo per arrivare a Raspadori. Ultimatum di De Laurentiis su un eventuale vendita futura.

Non si fermano i contatti tra Sassuolo e Napoli per Raspadori. L’attaccante che ha giocato 90′ in Coppa Italia contro il Modena (neroverdi sconfitti 3-2 ed eliminati). Carnevali: “Spero che l’accordo non sia lontano, vorremmo definire tutto – in un senso o nell’altro – entro la prima di campionato”. Oggi potrebbe arrivare l’intesa totale tra Inter e Sassuolo per Pinamonti, acquisto propedeutico alla cessione di Raspadori al Napoli.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Aurelio De Laurentiis è pronto a fare uno sforzo ulteriore per provare ad andare incontro alle richieste del Sassuolo