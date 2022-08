SKY: Dombele al Napoli è fatta, scambio documenti in corso

Dombele al Napoli è ormai fatta, i due club si stanno scambiando i documenti, il 18 sono previste le visite mediche.

Tanguy Ndombélé giocherà nel Napoli nella prossima stagione. Dopo l’intesa di massima raggiunta nelle scorse ore con il Tottenham e con gli agenti del calciatore, il Napoli ha chiuso per l’arrivo del centrocampista classe 1996.

Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky, il trasferimento di Dombele al Napoli è cosa fatta: “In corso lo scambio di documenti fra il club di Aurelio De Laurentiis ed il Tottenham, proprietario del cartellino. Questione di poco, dunque: siamo alla mera burocrazia e, una volta espletate le ultime formalità, l’operazione potrà considerarsi conclusa”.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 32,5 milioni. Mancano solo gli ultimissimi dettagli tra tutte le parti in causa, ma già nella giornata di domani sono programmate le visite mediche del centrocampista che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito al Lione. Un rinforzo importante dunque per Luciano Spalletti, che con ogni probabilità andrà a sostituire nella rosa azzurra il partente Fabian Ruiz, destinato al Paris Saint-Germain.