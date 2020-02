Sky – Coronavirus: rimborsi per Napoli-Barcellona, ecco come fare

Sono disponibili rimborsi per Napoli-Barcellona per chi ha paura del coronavirus. Questa possibilità è stata riferita dai colleghi di Sky Sport.

Il problema coronavirus che sta colpendo l’Italia si riflette inevitabilmente anche sul calcio. Già quattro partite della 25a giornata di campionato sono saltate, mentre per la 26a sono previste misure speciali, con partite a porte chiuse. Misure alternative ci saranno anche in occasione di Napoli-Barcellona, chi ha paura del coronavirus potrà chiedere i rimborsi. Lo fa sa sapere la redazione Sky Sport. Dunque coloro che decideranno di non recarsi allo stadio San Paolo per vedere il match di Champions League, potranno ricevere indietro la somma spesa per il biglietto. Questa misura si è resa necessaria, dato che molte persone temono la possibilità di un contagio frequentando luoghi molto affollati come ad esempio lo stadio.

Rimborsi Napoli-Barcellona: cosa fare

Qualora si decidesse di non andare allo stadio in occasione della partita di Champions League, Napoli-Barcellona sarà possibile chiedere un rimborso. Per farlo è necessario annullare il ticket e quindi chiedere il rimborso. A quel punto bisognerà attendere i tempi tecnici per poter ricevere la somma di denaro spesa per acquistare il biglietto.

Intanto se da un lato c’è chi è disposto a rinunciare al prezioso tagliando per il match con il Barça, c’è chi vorrebbe ancora acquistarlo. La SSCN attraverso il sito ufficiale fa sapere che sono ancora biglietti in vendita per la sfida di questa sera alle 21.00.

Ecco le indicazioni:

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it .

Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale.

PREZZI

Napoli vs Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.