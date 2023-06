Simeone: “Mio Padre Innamorato pazzo di Napoli. Potrebbe diventare il mio allenatore. Sapete cosa mi chiede sempre?”

Giovanni Simeone rivela nel dettaglio l’amore del padre Diego per Napoli al quotidiano AS. Il giovane attaccante parla anche della sua carriera e della possibilità di essere allenato dal padre.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI- Giovanni Simeone, figlio dell’ex calciatore argentino e attuale allenatore Diego Simeone, ha recentemente condiviso nel corso di un’intervista con il quotidiano sportivo spagnolo AS, dettagli affascinanti sul suo rapporto con il padre e sulla speciale affinità di quest’ultimo con la città di Napoli.

Giovanni Simeone ha parlato dello scudetto. “È stato più di un mese di feste, e manca ancora domenica. Fermarsi per godersi qualcosa che si sta realizzando nel calcio è difficile, ma vincere così presto ci ha permesso di pensare,” ha detto Giovanni.

La stella in ascesa ha inoltre rivelato che nonostante le difficoltà nel crescere sotto l’ombra di un padre famoso, apprezza molto la presenza e il supporto di Diego. “È difficile coincidere con mio padre e averlo al mio fianco in quel momento è stato incredibile,” ha detto.

Ma ciò che ha suscitato più attenzione è stata la rivelazione dell’inaspettato amore di Diego Simeone per Napoli e, in particolare, per la mozzarella. “Amava tutto, non si aspettava un posto con tanta magia. Si è innamorato di Napoli… E della mozzarella. Ogni volta che torno a casa, mi chiede di portargli cinque chili. Cinque!” ha esclamato Giovanni.

Infine, Giovanni ha toccato la possibilità di essere allenato da suo padre. Nonostante Diego abbia precedentemente espresso il desiderio di non allenare il figlio, Giovanni ha detto che potrebbe essere possibile se Diego si unisse a una squadra in cui lui è già presente. Tuttavia, ha riconosciuto che ciò potrebbe creare una situazione scomoda negli spogliatoi.

“Parliamo sempre dell’unico modo perché ciò accada, un giorno, sarebbe che lui venisse in una squadra dove sono già io. Quindi sarebbe diverso, anche se ugualmente scomodo negli spogliatoi. I giocatori non sono sempre contenti del loro allenatore e ci sarebbero persone che vorrebbero ancora parlare male di mio padre con me”.