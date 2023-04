Paoletti: “Simeone e Meret vogliono andare via”

Paolo Paoletti rivela che Simeone e Meret vogliono andare via perché altre squadre gli promettono guadagni maggiori

Paolo Paoletti, giornalista ed ex collaboratore della comunicazione del vecchio Napoli di Ferlaino, si sofferma sulla gestione del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Attraverso il suo profilo di Facebook, egli ha scritto: “Era proprio utile pubblicizzare che non si sforerà il tetto dei 75 milioni per gli stipendi? Cosa è successo all’incontro fissato con la commissione interna prima del Milan per stabilire il premio scudetto ed eventualmente per un piazzamento in Champions? Il Napoli quest’anno al botteghino ha incassato fin qui 35 milioni. Dovrebbero andare tutti ai giocatori. E poi perché puntualizzare che Kvara ha un contratto di 5 anni e quindi parlare adesso di un incremento di stipendio è volgare”.

Per Paoletti sarà un’estate difficile per il futuro di Osimhen, Kvara e Kim

Paoletti ha poi proseguito: “Ma quando i soldi li incassa lui, la volgarità sparisce? La squadra deve restare compatta concentrata. Già lo scorso anno il sospetto di un dispetto a De Laurentiis per il pareggio col Verona avvelenò l’estate. Stavolta sarà un’altra estate difficile per il futuro di Osimhen, Kvara, Kim“.

“Ma anche di Simeone (che vuole andar via), Meret, molti altri. I quali non hanno risposta alla domanda: perché restare se altri mi offrono il doppio o il triplo? A parte il giusto interesse professionale, De Laurentis non può aprir bocca se per lui è solo e tutto business, dalle bandiere alla festa scudetto a pagamento”. Ha concluso il giornalista.