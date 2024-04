Serie A, tutte le partite alle 15: I dettagli della proposta

Un dirigente di Serie A ha proposto una giornata “vintage” con tutte le partite in contemporanea alle 15, come una volta. L’idea nostalgica è stata però bloccata.

La nostalgia canaglia per il calcio di una volta, quando tutte le partite di Serie A si giocavano in contemporanea la domenica pomeriggio alle 15, ha fatto capolino in un recente incontro di Lega. Secondo quanto riportato, un dirigente di un top club avrebbe proposto di organizzare una “giornata vintage” con tutti gli incontri in concomitanza nel tradizionale orario pomeridiano.

Il Sogno del Tuffo nel Passato

L’idea avrebbe dovuto ricreare un’atmosfera d’altri tempi, con calciatori in campo con le vecchie divise senza nomi e scarpini neri. Un vero tuffo negli anni ’80, quelli della radiolina che raccontava tutte le gare assieme, senza il ricorrente “spezzatino” attuale.

La Proposta Stoppata dai Diritti TV

La proposta nostalgica avrebbe potuto generare un grande interesse e introiti per il movimento. Purtroppo, però, è stata subito stoppata poiché “irrealizzabile”. La ragione? I diversi slot orari del weekend sono troppo preziosi per le TV che hanno pagato profumatamente i diritti.

Rinunciare agli ascolti di un intero pomeriggio, anche per una sola giornata, è diventato impensabile nell’epoca del calcio-prodotto. Un passo indietro impossibile rispetto al 1993, quando iniziò la frammentazione degli orari con il primo posticipo su Tele+.

Il Rimpianto dei Romantici

Pur comprendendo le logiche di business moderne, l’idea avrebbe certamente accontentato i tifosi romantici che rimpiangono il calcio corale di un tempo. Un sogno infranto dalla realtà del pallone diventato merce preziosa da distribuire in più finestre pubblicitarie possibili.