Scudetto Napoli, Sarri ha un piano: “Farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote”

“Sarri farà di tutto per non consegnare subito questo Scudetto al Napoli”, le parole del giornalista Furio Focolari.

Il Napoli è costantemente al centro dell’attenzione dopo una stagione spettacolare e ormai prossima alla vittoria del terzo Scudetto della storia azzurra. Questa volta a parlarne è il giornalista Furio Focolari, intervenuto su Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Focolari ha rivelato che secondo lui, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, farà di tutto per non far vincere lo Scudetto al Napoli, nonostante dentro di lui sia comunque felice per tale risultato. Il giornalista ha anche dichiarato di aver parlato con Sarri molte volte e di aver visto nei suoi occhi l’affetto per il club azzurro, nonostante le divergenze finali con il presidente De Laurentiis.

IL PIANO DI SARRI PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI

“Sarri farà di tutto per non consegnare subito questo Scudetto al Napoli, anche se dentro di lui sarà comunque felice per tale risultato. Ci ho parlato tante volte e glielo si legge negli occhi che è rimasto legato agli azzurri, nonostante qualche querelle finale con De Laurentiis”.

Il Napoli ha avuto un calo in Europa, ma i meriti sono tanti secondo Focolari. Il tecnico Spalletti è stato un comandante esemplare e la squadra è stata all’altezza. Osimhen e Kvaratskhelia hanno fatto la differenza assoluta, ma anche gli altri giocatori sono stati importanti.

“In Europa, il Napoli ha avuto un calo comprensibile, ma i meriti sono tanti. Spalletti è stato un comandante esemplare, perfetto e non si è fatto prendere dai suoi psicodrammi in conferenza stampa. In campo poi Osimhen e Kvaratskhelia hanno fatto la differenza assoluta, anche se dentro ci metterei tutti. E’ cresciuto anche Mario Rui, che resta l’anello debole di questa squadra. Tutti, però, sono stati all’altezza”.