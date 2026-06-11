11 Giugno 2026

Scopri Napoli: un’esperienza unica sotto le stelle nella notte più lunga dell’estate.

Anna Gaia Cavallo 11 Giugno 2026
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Il solstizio d’estate è uno dei momenti più affascinanti dell’anno, quando la luce del giorno si protrae più a lungo e si celebra il calore e la vitalità della stagione estiva. Quest’anno, Napoli si prepara a vivere un evento unico e coinvolgente, che si svolgerà nella storica Città della Scienza. Il 20 giugno 2026, gli amanti della scienza e dell’arte potranno partecipare a un’esperienza multisensoriale imperdibile, dal titolo “Appuntamento in Via Lattea”, organizzata presso il Planetario della struttura.

Un Viaggio Sensoriale al Planetario di Città della Scienza

Immaginate di trovarvi immersi in una straordinaria rappresentazione della volta celeste, circondati da immagini astronomiche affascinanti. Il Planetario di Città della Scienza promette di trasformare questa visione in realtà. L’evento è dedicato a tutti coloro che desiderano esplorare il cosmo e vivere emozioni uniche attraverso un connubio di scienza e arte.

Alla grandiosa cupola del Planetario, gli ospiti saranno avvolti da una proiezione immersiva che ricrea l’incredibile spettacolo del cielo notturno. Non solo visuali, ma anche sonorità: la Compagnia delCanto Libero accompagnerà i partecipanti con musica dal vivo, creando un’atmosfera magica dove le note dialogheranno con le immagini esterne, trasformando l’energia del Sole e il movimento dei pianeti in melodie evocative.

Osservare le Stelle e Gustare l’Estate

La serata non termina con la proiezione cosmica: proseguirà all’aperto, dove gli ospiti avranno la possibilità di osservare il cielo grazie ai telescopi messi a disposizione dall’Unione Astrofili Napoletani. Questi esperti guideranno i partecipanti in un’osservazione attenta, svelando i misteri delle stelle e dei pianeti, offrendo così un’opportunità unica di entrare in contatto con il cosmo.

Per rendere il tutto ancora più speciale, Piazza della Musica ospiterà un aperitivo curato da Mosaiko, dove la lounge music creerà un sottofondo ideale per chiacchierate e momenti di convivialità. Sarà un’occasione perfetta per condividere le emozioni della serata, gustare un drink e dare il benvenuto all’estate sotto il cielo stellato di Napoli.

L’evento si dividerà in due fasce orarie: il Gruppo Andromeda, dalle 20:30 alle 22:30, e il Gruppo Betelgeuse, dalle 22:00 a mezzanotte. Si consiglia di prenotare in anticipo, in quanto i posti sono limitati e l’accesso sarà consentito solo con prevendita. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 081.7352222 o visitare il sito ufficiale di Città della Scienza.

Perché Partecipare al Solstizio d’Estate 2026

Partecipare a questo evento non è solo un modo per celebrare l’estate, ma anche per avvicinarsi al mondo della scienza in un modo inedito. “Appuntamento in Via Lattea” offre un’opportunità rara di contemplare l’Universo attraverso molteplici sguardi, mescolando l’emozione della musica e lo stupore per le meraviglie del cielo notturno.

Dalla scoperta di nuovi pianeti alla comprensione delle costellazioni, ogni partecipante potrà vivere un’esperienza meravigliosa che stimola la curiosità e l’amore per la scienza. Nonostante il momento che viviamo, eventi come questi ricordano l’importanza di connessione e scoperta che la natura e l’arte possono offrire.

Quindi, preparatevi a vivere una serata indimenticabile nella splendida cornice di Napoli, dove arte e scienza si fondono per regalarvi un’esperienza unica nel suo genere. Non mancate, il solstizio d’estate vi aspetta con stelle da scrutare e melodie da ascoltare.

Per rimanere aggiornati su eventi e iniziative, visitate le fonti ufficiali come il sito di Città della Scienza e seguite i social media dedicati alle attività culturali nella nostra città.

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