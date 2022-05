Scontri Spezia-Napoli, per DAZN la colpa è dei partenopei. Poi non dice nulla sui cori

Scontri Spezia-Napoli, la ricostruzione di DAZN non convince i tifosi azzurri, nessuna parola sui cori.

Gli scontri di Spezia-Napoli si portano dietro anche un coro dei tifosi bianconeri “Mi batte il corazon, è morto Maradona“, in riferimento alla morte del Pibe de Oro avvenuta nel novembre del 2020.

Il pessimo rapporto tra le due tifoserie, in gran parte dipende dai rispettivi ex gemellaggi. Fino a qualche anno fa, infatti, la tifoseria del Napoli vantava un gemellaggio con il Genoa. La tifoseria dello Spezia aveva un gemellaggio con gli ultras della Sampdoria.

Attualmente questi due gemellaggi non esistono più, ma indirettamente le tifoserie di Napoli e Spezia hanno ereditato la forte rivalità che esiste tra Genoa e Sampdoria. C’è anche da segnalare la presenza allo stadio Picco erano presenti alcuni tifosi dell’Olympique Marsiglia, altra tifoseria ostile al Napoli.

SPEZIA-NAPOLI: GLI SCONTRI

La tensione fra le due tifoserie è iniziata prima della partita, quando ci sarebbe stata un’aggressione e una conseguente rissa fuori dallo stadio Picco. Una tensione che si è respirata subito poi sugli spalti, dove si sono sentiti chiaramente i cori di scherno e gli insulti contro Napoli e il Napoli da parte dei tifosi spezzini: ‘Vesuvio lavali col fuoco’, ‘Vincerete il tricolor’ e ‘Odio Napoli’. Dopo il gol iniziale di Politano sono iniziati i lanci di fumogeni e i disordini nei pressi del settore ospiti che hanno costretto l’arbitro Marchetti a interrompere il match. Mentre la partita era ferma, c’è stata anche un’invasione di campo. I giocatori delle due squadre sono intervenuti per placare gli animi.

LA RICOSTRUZIONE DI DAZN

L’inviato di DAZN per Spezia-Napoli, ha ricostruito gli scontri imputando la responsabilità ai tifosi azzurri. Secondo la ricostruzione fatta dal canale streaming, i pullman dei tifosi azzurri per entrare nell’area parcheggio avrebbero graffiato alcune macchine in sosta , questo gesto ha scatenato l’ira dei tifosi spezzini, che avrebbero preso di mira gli automezzi, a colpi di mazza e lancio di oggetti. Dall’inviato di DAZN nessuna parola sui cori beceri piovuti contro la città di Napoli e i napoletani.

LA TESTIMONIANZA DI TIFOSI AZZURRI.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, i pullman dei tifosi azzurri, sarebbero stati deliberatamente attaccati dai tifosi dello Spezia, al punto che molti mezzi avrebbero anche riportato danni evidenti ai finestrini e alla carrozzeria. All’interno dello stadio i tifosi partenopei sarebbero stati vittime, di cori, lanci di oggetti e fumogeni a quel punto gli ultras azzurri hanno reagito.