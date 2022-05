Napoli affonda lo Spezia tra cori e scontri: ora comincia la partita del calciomercato

Il Napoli saluta in bellezza la stagione 2021/22 con una vittoria contro lo Spezia, segnata anche dagli scontri sugli spalti. Succede praticamente tutto nel primo tempo, con Spalletti che stravolge la formazione e manda in campo nove elementi ‘nuovi’, tra cui Faouzi Ghoulam con la fascia da capitano e alla sua ultima partita con la maglia azzurra. Fuori Insigne, Osimhen e Mertens, ma anche Anguissa, Di Lorenzo e Ospina, c’è spazio per Politano, Zielinski, Meret e Demme.

Il Napoli segna subito con Politano, ma prima di trovare la rete del definitivo 3-0 con Zielinski e Demme, succede di tutto sul terreno di gioco.

Spezia-Napoli: gli scontri

La partita viene interrotta per dieci minuti a causa degli contri tra tifosi di Spezia e Napoli. Secondo la cronaca, molto contestata, di Dazn gli scontri sono cominciati perché i napoletani avrebbero infastidito alcuni cittadini, con i bianconeri che hanno assaltato i pullman dei tifosi avversari. Ma a scatenare la reazione dei napoletani ci sono i cori sul Vesuvio, oltre che su quelli diretti a Maradona con vecchie ruggini della gara d’andata.

Dopo dieci minuti concitati, in cui sono intervenuti allenatori, giocatori e forze dell’ordine per riportare la calma, la partita ricomincia ed il Napoli dilaga.

Nel secondo tempo Spalletti comincia con i cambi dando spazio anche ad Insigne, all’ultima partita con la maglia del Napoli. C’è spazio anche per Marfella, che prende il posto di Meret e sigla la sua prima apparizione in Serie A. Entra anche Mertens, il cui rinnovo è bloccato e al momento difficilmente riuscirà a trovare un accordo per la prossima stagione. Entra anche Osimhen che prova in ogni modo a fare gol, anche per lui si parla molto di calciomercato.

Insomma sono proprio tanti i calciatori del Napoli che potrebbero andare via a fine stagione.

Spezia-Napoli segna la fine della stagione per la compagine azzurra, una rivoluzione è alle porte. Ecco perché la fine del calcio giocato, apre un’altra grande partita quella del calciomercato: sia in entrata che in uscita.