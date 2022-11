Savoldi sicuro: “Il Napoli può vincere la Champions League”

Gianluca Savoldi, ex calciatore del Napoli, ha parlato del Napoli di Spalletti e del suo percorso in Uefa Champions League.

Ai microfoni di Tmw Radio Savoldi si è soffermato sulla sconfitta degli azzurri col Liverpool: “Era già qualificato, un ko che non fa testo. La prestazione c’è stata e poi non dobbiamo dimenticare che era il Liverpool. Queste squadre in certe partite fanno sempre grandi cose. Mi dà grande ottimismo per il futuro. Può arrivare fino in fondo, qualche squadra blasonata è riuscita a vincere la Champions in annate particolari come sta vivendo il Napoli“.

Poi l’ex attaccante ha aggiunto: “Come sempre dico che la Champions non è indicativa del più forte, è una questione di momenti, non è come un campionato vero dove poi i valori reali emergono. Per me può anche vincere“.

Mentre sulla Juventus ha concluso: “Una riflessione va fatta. La società deve giudicare anche con autocritica le scelte degli ultimi anni. La Juve è andata a prendere dei giocatori-comparse come Pogba e Di Maria, a parametro zero e per ora inutili. Sicuramente la causa è anche il metodo di allenamento, ma anche capire come i sanitari gestiscono questi problemi“.