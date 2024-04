Salvione: “Napoli, Pioli o Gasperini: Conte escluso a sorpresa”

Pasquale Salvione fa il punto sulle piste più calde per la panchina del Napoli: Pioli e Gasperini principali indiziati, mentre l’arrivo di Conte sembra improbabile.

Intervenuto a ‘1 Football Club’, Pasquale Salvione del Corriere dello Sport ha analizzato i principali nomi in lizza per la panchina del Napoli dopo l’addio di Calzona.

Pioli e Gasperini in pole

“Stefano Pioli è uno dei candidati principali, piace per aver già vinto lo Scudetto. Gasperini è un altro candidato molto forte” ha spiegato Salvione, vedendo i due tecnici di Milan e Atalanta in netta pole position.

Conte semi-escluso

Molto meno probabile, ad oggi, l’approdo di Antonio Conte: “Lo lascio solo con un quasi perché non vorrei chiudere le porte, ma credo sia quasi impossibile vederlo al Napoli”.

Occhio ad Italiano

Un altro nome caldo sul taccuino di De Laurentiis è quello di Vincenzo Italiano, con Salvione che non vede altri profili insidiare questo terzetto al momento: “Italiano è candidato, al momento non vedo altri che possano insidiare questi nomi”.

Allegri escluso

Capitolo a parte per Massimiliano Allegri, con Salvione che lo esclude categoricamente per il momento: “Anche Allegri è da escludere al momento, naturalmente tutto può cambiare”.

Insomma, uno scenario che vede Pioli, Gasperini e Italiano in prima fila per la successione a Calzona, con De Laurentiis che sembra intenzionato ad affidare la panchina ad un profilo di esperienza e carisma per guidare il nuovo corso azzurro.