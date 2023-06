Sacchi lancia una frecciata all’Inter: “Vincere coi debiti è barare”

Arrigo Sacchi è tornato sulla lotta Scudetto 2022 tra Inter e Milan rifilando una vera e propria stoccata alla squadra nerazzurra.

Arrigo Sacchi ha espresso il suo parere sulla lotta per lo Scudetto 2022 tra Inter e Milan durante un’intervista a Gazzetta Tv, pronunciando delle parole che hanno suscitato discussioni e che oggi tornano di attualità. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan? È un collettivo che sta compiendo davvero qualcosa di straordinario. (…) È una squadra di livello internazionale, come l’Atalanta. Adesso restano Verona, Atalanta e Sassuolo: non sarà semplice. Voglio fare i miei complimenti a Maldini e ai suoi collaboratori per come hanno gestito la società. Vincere con debiti significa barare.“ Si tratta chiaramente di un riferimento alla situazione finanziaria dell’Inter, che già all’epoca si trovava in difficoltà.

In riferimento ai nerazzurri, Sacchi ha poi affermato: “L’Inter sta giocando un buon calcio italiano, ma a livello internazionale non vince o vince una volta su cento. (…) Hanno mostrato un buon calcio, ma è un calcio di tipo italiano. Conosco Inzaghi da molto tempo, è un ragazzo meraviglioso e gli auguro il meglio possibile. Sta migliorando, ma senza una pressione costante e senza il dominio del gioco non si può vincere.”

Ricordiamo che questa sera l’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata nella finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola.