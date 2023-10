Rrahmani in campo contro l’Hellas Verona? Garcia studia una coppia difensiva inedita

Il mister Rudi Garcia sta valutando alcune modifiche nella formazione che scenderà in campo contro l’Hellas Verona.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sta pianificando alcune modifiche tattiche in vista dell’importante sfida contro l’Hellas Verona. La squadra partenopea potrebbe presentarsi con un undici titolare rinnovato, mirando a recuperare la brillantezza persa nelle precedenti partite.

Una buona notizia per i tifosi azzurri è il ritorno in squadra di Amir Rrahmani, che si è allenato con i compagni per diversi giorni e sembra pronto a riprendere il suo posto nel cuore della difesa proprio al Bentegodi. Il difensore kosovaro potrebbe formare una coppia centrale inedita accanto al brasiliano Natan, relegando Ostigard in panchina. Questa nuova combinazione, sulla carta, sembra promettente e potrebbe essere la scelta ideale anche per le prossime partite della stagione.

Inoltre, ci sono buone notizie anche per il reparto dei portieri. Gollini è tornato disponibile e potrebbe avere l’opportunità di giocare dal primo minuto, mettendo alla prova Alex Meret, che ha mostrato qualche incertezza nelle ultime uscite.

Infine, c’è grande attesa per Mario Rui, che sembra desideroso di ottenere più spazio in campo dopo diverse partite trascorse in panchina.