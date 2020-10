Rrahmani positivo al covid 19: “Evitato il focolaio in casa Napoli”

Amir Rrahamani è positivo al covid 19, è il terzo calciatore che entra nella lista dei contagiati, ma ci sono anche due componenti dello staff.

Il Napoli ha comunicato l’esito dei tamponi, con Amir Rrahmani che è risultato positivo al covid 19. Il giocatore si aggiunge Piotr Zielinski e Eljif Elmas che già erano stati trovati positivi prima della partenza per la gara con la Juventus. Proprio per evitare ulteriore contagi era intervenuta l’Asl di Napoli che ha bloccato gli azzurri in Campania, facendo scattare la farsa dello Stadium. Con la positività di Rrahmani salgono a tre i calciatori contagiati, mentre in totale sono cinque nel gruppo squadra. Gli azzurri sono isolati nella ‘bolla’ di Castel Volturno, dove è arrivato anche il nuovo acquisto Bakayoko. Qui i calciatori continueranno a svolgere preparazione atletica, attendendo la sentenza del giudice sportivo che potrebbe portare ad una sconfitta a tavolino, ma anche ad una penalizzazione in classifica. Anche se l’avvocato Grassani ha fatto sapere che il Napoli ha le carte in regola per dimostrare la propria innocenza.

Intanto Rrahamani come gli altri positivi restano isolati presso le proprie abitazioni, cosa che evita ogni contatto con il gruppo squadra e quindi anche la possibilità che possa scoppiare un focolaio come quello al Genoa. Secondo quanto riferisce Repubblica i tre calciatori sono sotto osservazione dei medici ed attendono che il tampone diventi negativo per poter rientrare in gruppo.