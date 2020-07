Milik vuole la Juve e avrebbe anche un accordo sul contratto. Fabrizio Romano rivela alcuni retroscena sulla trattativa che non piace al Napoli.

MILIK JUVE NAPOLI. Fabrizio Romano editorialista di calciomercato.com, ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa tra Milik e la Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Da Giuntoli fino a Gattuso, un’unica linea compatta. Se vuole andare, vada. Arkadiusz Milik ormai ha fatto capire al Napoli che non intende minimamente rinnovare il suo contratto a scadenza tra un solo anno: cessione obbligatoria per evitare disastri a parametro zero dunque, a patto che arrivi l’offerta giusta per Aurelio De Laurentiis che annuncia battaglia. Come sempre. Anche perché il sospetto del Napoli è che Milik da più di un mese si sia già promesso alla Juventus“.

IL RETROSCENA SU MILIK E LA JUVE

Fabrizio Romano, su Milik alla Juve aggiunge: “la dirigenza azzurra teme che Milik abbia addirittura un accordo per un contratto con ingaggio quasi raddoppiato da parte della Juventus, un’intesa economica blindata che complicherebbe i dialoghi con Tottenham e Atlético Madrid, piste privilegiate dal Napoli per evitare affari con i bianconeri. Adesso è la fase di attesa e strategia, mentre tornano i nomi di Bernardeschi (a patto che accetti…) e Luca Pellegrini come graditi al Napoli nell’eventuale operazione dopo un iniziale “no” agli scambi. Milik aspetta e spera nell’assalto della Juventus, di certo i dialoghi tra il club e il polacco vanno avanti. Ma anche la rottura col Napoli si sta lentamente avvicinando“.

Ascolta “Napoli, Milik promesso alla Juve” su Spreaker.