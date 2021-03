“Roma stanca e senza personalità” il web si scatena contro la Domenica Sportiva

Il Napoli vince con la Roma ma il web si scatena contro la Domenica Sportiva che non evidenzia i meriti della squadra di Gattuso.

Il Napoli ha annichilito la Roma nella partita dell’Olimpico, soprattutto nel primo tempo gli uomini di Gattuso hanno surclassato la squadra giallorossa, che ha avuto una reazione solo nella ripresa. Alla fine il Napoli ha portato a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions League e lo ha fatto giocando bene e di squadra, sapendo soffrire quando c’era da farlo. Alla fine gli azzurri hanno chiuso la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Mertens che ha messo subito le cose in chiaro. Con il belga e Osimhen in campo è un altro Napoli e lo si è visto anche nella staffetta che c’è stata con la Roma, ma lo certificano anche i dati statistici che forniscono numeri impressionanti per la squadra di Gattuso.

Nonostante tutto la buona prestazione del Napoli sembra passata in secondo piano, dato che alla Domenica Sportiva, con Eraldo Pecci ad esempio, viene messo in evidenza che il Napoli ha giocato contro una Roma stanca e con poca personalità, ma con meno intensità viene sottolineata l’ottima prova degli uomini di Gattuso. Un particolare che non è sfuggito al popolo del web che si è scagliato contro il noto programma domenicale di Rai 2, a cui viene fatta un’altra accusa quella di aver parlato solo sommariamente e senza troppa enfasi del tonfo della Juventus in casa con il Benevento. Una sconfitta quella della Juve che è stata quasi ‘nascosta’ trattata come argomento di secondo piano e senza particolare attenzione, scrivono gli utenti della rete che hanno sommerso il web con post sull’argomento, mettendo nel calderone anche altri programmi che parlano di calcio in onda su Sky e Mediaset.