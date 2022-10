Roma-Napoli: Le formazioni ufficiali, Spalletti lancia Osimhen e Ndombele

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli, Luciano spalletti lancia Osimhen e Ndombele dal primo minuto.

Sfida di altissimo livello e non solo per quanto riguarda la classifica. La Roma ospita il Napoli di Luciano Spalletti, capolista e lanciatissimo tanto in campionato quanto in Champions League, nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata.

I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali ottenuta in casa della Sampdoria, e al quarto posto in solitaria.

Il Napoli è invece in vetta alla classifica, reduce da 10 vittorie consecutive tra Serie A e Champions, e con 4 punti di vantaggio sulla Roma.

Sarà il quarto ritorno di Luciano Spalletti all’Olimpico da avversario dopo il suo addio ai colori giallorossi nel 2017.

ROMA-NAPOLI: FONAZIONI UFFICIALI

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Marfella, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone.