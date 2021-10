Roma-Napoli: Le formazioni ufficiali: Spalletti con il tridente titolare. Mourinho ritrova Zaniolo

Roma-Napoli ultimissime di formazione di Sky. Josè Mourinho recupera Zaniolo e Karsdorp, nel Napoli c’è Politano in attacco. Il Napoli sfida la Roma per la nona giornata di Serie A. Sfida scudetto importantissima per gli azzurri di Spaletti che devono rispondere al Milan. I rossoneri hanno vinto con il Bologna e sono momentaneamente primi in classifica. Inoltre domenica 24 ottobre 2021 si gioca anche Inter-Juventus, altra sfida di alta classifica per lo scudetto. Le ultime di formazione su Roma-Napoli confermano le anticipazioni della vigilia con Zaniolo e Karsdorp titolari tra i giallorossi. Nel Napoli è out per infortunio Manolas.

Qui Roma

La Roma viene da una brutta sconfitta in Conference League. Con una squadra imbottita di riserve Mourinho ha subito sei gol del Bodo Glimt. Mourinho in conferenza stampa si è assunto la responsabilità di quanto accaduto e vuole il riscatto contro il Napoli, ma ha anche fatto pesare alla società una rosa non proprio all’altezza. Recuperati Zaniolo e Karsdorp la formazione della Roma che scende in campo con il Napoli è quella che ha perso con la Juve. Serata in cui Orsato ha commesso una serie di errori.

Qui Napoli

Luciano Spalletti ha caricato l’ambiente in conferenza stampa, poi è andato ad incontrare gli ultras del Napoli. Il tecnico azzurro ci tiene molto a questa partita che vale sicuramente moltissimo in termini di classifica e corsa scudetto. Out l’ex Manolas per il Napoli. Spalletti rilancia Ospina, Rrahmani e Fabian Ruiz dal primo minuto. In attacco fuori Lozano dentro Politano. Torna Osimhen titolare e ballottaggio Zielinski-Elmas con il polacco nettamente favorito.

ROMA-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Napoli (fischio d’inizio ore 18).

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.