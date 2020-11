Le probabili formazioni di Rijeka-Napoli le ultime sulle squadre che scenderanno in campo alle 18.55 per il match di Europa League.









Ci sarà Petagna in campo ed un grande dubbio in attacco, le probabili formazioni di Rijeka-Napoli vedono Gennaro Gattuso alle prese con molti cambi ma anche con qualche nodo da sciogliere. Uno è essenziale e riguarda la presenza o meno di Lozano da titolare. In questo momento tutti danno in vantaggio Elmas al posto del messicano. Gattuso vorrebbe farlo riposare, quindi è possibile che resti in panchina. Anche Insigne non partirà titolare, dato che il tecnico ha sottolineato che non è al 100% della condizione. Il capitano giocherà solo se sarà veramente necessario, a completare l’attacco ci saranno Politano e Mertens.

Ma nelle probabili formazioni di Rijeka-Napoli c’è spazio anche per uno stravolgimento del centrocampo partenopeo. Nel 4-2-3-1 di Gattuso dovrebbero trovare spazio come centrali Demme e Lobotka. Zielinski non sembra ancora pronto per giocare dal primo minuto e Fabian Rui ha bisogno di un turno di riposo. Rinunciare alla fisicità di Bakayoko non è semplice, ma anche l’ex Monaco ha bisogno di rifiatare. Altri cambi ci saranno in difesa con Maksimovic e Mario Rui che viaggiano verso un posto da titolare al posto di Manolas e Hysaj, dal primo minuto gioca anche Meret.

Ecco la probabile formazione del Napoli per la sfida di Europa League, visibile in tv e diretta streaming:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Lobotka, Politano, Mertens, Elmas, Petagna. All. Gattuso.