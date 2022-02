Repubblica: Spalletti, patto con la squadra. Da Castel Volturno trapela un messaggio

Il Napoli di Luciano Spalletti a caccia al primo posto contro la Lazio di Sarri. Il tecnico azzurro ritorna al 4-3-3.

La sorte ha riservato al Napoli l’ennesima occasione di tornare in vetta alla classifica di serie A. Gli uomini di Spalletti saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio di Sarri. È la notte della verità per il Napoli che viene da

4 gare senza vittorie.

LAZIO-NAPOLI, PATTO SPALLETTI-SQUADRA

Il quotidiano la Repubblica nel consueto spazio dedicato al Napoli, svela un retroscena interessante:

“La trasferta allo stadio Olimpico di Roma, rappresenta la teorica possibilità per il Napoli di issarsi con una vittoria al comando della classifica. Spalletti ieri a Castel Volturno ha parlato con la squadra: “Diventiamo eroi, per non essere dimenticati” ha ripetuto il tecnico ai suoi ragazzi, “Abbiamo già attraversato dei periodi complicati e ne siamo usciti. La soluzione è sempre dentro di noi e siamo padroni del nostro destino“.

Gli avversari con cui fare i conti sono tre: la Lazio di Maurizio Sarri, la stanchezza accumulata soprattutto nella doppia sfida con il Barcellona e la fisiologica perdita di autostima. Il tecnico ha chiesto grande concentrazione e determinazione ai suoi ragazzi”.

IL NAPOLI TORNA AL 4-3-3

La Repubblica aggiunge ulteriori dettagli: Spalletti ha in mente di correre ai ripari con un cambio di modulo, dopo le difficoltà accusate a centrocampo contro Cagliari e Barcellona. Il 4-2-3-1 senza Lobotka (che torna comunque almeno tra i convocati) e Anguissa non sta funzionando e per questo contro la Lazio gli azzurri si metteranno a specchio, ritornando al passato con il 4-3-3.

Il 4-3-3 (in attesa dei recuperi di Lozano e Anguissa) è stato individuato come la possibile panacea. Resta da capire chi vincerà il ballottaggio a centrocampo contro la Lazio tra Demme ed Elmas. Il tecnico confida soprattutto in Osimhen. Gli azzurri si affideranno a lui per mettere nel mirino Milan e Inter. L’Olimpico è un bivio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.