Repubblica: “Orsi promuove Allegri: ‘Al Napoli serve pragmatismo. Ora basta alternanze tra i portieri'”

Il Napoli è chiamato a sciogliere uno dei nodi più delicati della prossima stagione: la gestione del ruolo del portiere. Dopo un’annata caratterizzata dall’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, il club azzurro dovrà individuare una gerarchia chiara per affrontare al meglio i numerosi impegni che attendono la squadra di Massimiliano Allegri.

In un’intervista riportata da Repubblica, l’ex portiere della Lazio Nando Orsi ha analizzato le scelte adottate nella scorsa stagione, esprimendo alcune perplessità sulla gestione del reparto. Secondo Repubblica, l’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic non avrebbe prodotto i risultati sperati, creando incertezza in un ruolo che richiede invece continuità e fiducia.

Orsi ritiene che la scelta di Antonio Conte di puntare anche su Milinkovic-Savic fosse legata soprattutto alle sue qualità nel gioco con i piedi e nei lanci lunghi, ma a suo giudizio l’investimento non avrebbe portato benefici tali da giustificare la spesa sostenuta. Come evidenzia Repubblica, l’ex numero uno biancoceleste continua a considerare Meret il portiere più adatto per guidare la porta azzurra.

Parlando della situazione attuale, Orsi ha sottolineato come il Napoli debba prendere una decisione definitiva. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club dovrà capire se continuare a puntare su Meret come titolare oppure individuare una nuova soluzione, evitando però di riproporre una rotazione costante che rischierebbe di penalizzare entrambi gli estremi difensori.

Tra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello di Guglielmo Vicario. Per Orsi si tratterebbe di una scelta affidabile, considerando l’esperienza accumulata in Premier League e le qualità già dimostrate a livello internazionale. Apprezzamento anche per Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca, considerato un profilo interessante soprattutto nell’ottica di un investimento per il futuro.

L’ex portiere ha poi affrontato il tema relativo all’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Come riferisce Repubblica, Orsi giudica molto positivamente la scelta di Aurelio De Laurentiis, ritenendo il tecnico toscano un allenatore capace di gestire con equilibrio e personalità le pressioni di una piazza ambiziosa come Napoli.

Particolarmente apprezzato il modo di interpretare il calcio da parte dell’allenatore livornese. Orsi ha evidenziato la concretezza e il pragmatismo di Allegri, caratteristiche che secondo lui potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il nuovo ciclo azzurro. L’ex portiere ha inoltre ricordato il prestigioso palmarès dell’allenatore, sottolineando i sei scudetti, le cinque Coppe Italia conquistate e le due finali di Champions League raggiunte durante la sua carriera.

Per Orsi, dunque, il Napoli riparte da una certezza in panchina ma dovrà presto fare chiarezza anche tra i pali, individuando un titolare stabile e costruendo attorno a lui il nuovo equilibrio della squadra.