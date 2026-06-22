Il Mattino: “Napoli, prende forma lo staff di Allegri: Landucci e Magnanelli al fianco del tecnico”

Mentre si attende soltanto l’ufficialità dell’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, la società azzurra è al lavoro anche sulla composizione dello staff che accompagnerà il tecnico toscano nella nuova avventura. Un gruppo che unirà uomini di fiducia dell’allenatore a figure già presenti nel club, con l’obiettivo di garantire continuità e facilitare il passaggio di consegne dopo l’era Conte.

Come racconta Il Mattino, una delle certezze del nuovo corso sarà Marco Landucci. Storico vice di Allegri, rappresenta da anni il collaboratore più fidato del tecnico livornese e continuerà a ricoprire un ruolo centrale anche nella nuova esperienza napoletana. Secondo Il Mattino, Landucci sarà una figura di raccordo tra allenatore, staff e squadra, svolgendo funzioni che andranno oltre quelle del semplice vice.

Nel corso della sua carriera al fianco di Allegri, Landucci ha costruito un rapporto diretto con i calciatori, qualità particolarmente apprezzata negli spogliatoi. Napoli lo ricorda anche per il battibecco avuto con Luciano Spalletti durante Juventus-Napoli del 2023, episodio rimasto confinato al terreno di gioco e successivamente superato senza ulteriori strascichi.

Tra le novità più interessanti dello staff figura Francesco Magnanelli. L’ex capitano del Sassuolo, dopo aver concluso la carriera da calciatore nel 2022, ha intrapreso il percorso da collaboratore tecnico, conquistando progressivamente la fiducia di Allegri. Come evidenzia Il Mattino, l’esperienza maturata tra Juventus e Milan lo ha reso una figura sempre più importante all’interno dello staff dell’allenatore toscano.

Non mancano però gli addii. Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri di Allegri, ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale alla Fiorentina. Una scelta personale che interrompe una collaborazione costruita nel corso di molti anni. Anche Bernardo Corradi non farà parte del nuovo staff azzurro: l’ex attaccante è orientato verso un percorso che potrebbe portarlo presto a ricoprire il ruolo di allenatore principale.

Nel frattempo, come sottolinea ancora Il Mattino, Allegri attende soltanto la definizione degli ultimi aspetti burocratici relativi alla sua separazione dal Milan. Una volta completato il passaggio formale, potrà firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al Napoli e dare inizio alla sua nuova avventura.

All’interno dello staff resterà invece Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico già presente nelle ultime stagioni. Il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato dalla società e dal direttore sportivo Manna, che avrebbe espresso parere favorevole alla sua permanenza. Una scelta che consentirà di mantenere un importante collegamento con il recente passato.

Come sottolinea Il Mattino, il nuovo Napoli di Allegri nascerà quindi da un equilibrio tra esperienza, continuità e nuovi innesti, con uno staff costruito per affrontare una stagione ricca di impegni tra Serie A, Champions League e competizioni nazionali.