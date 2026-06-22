Repubblica: “Napoli, Allegri pronto al via: De Laurentiis studia il futuro tra mercato e rilancio”

Il futuro del Napoli entra nella sua fase più calda. La settimana appena iniziata si preannuncia decisiva per delineare gli equilibri della prossima stagione, tra la definizione dell’arrivo di Massimiliano Allegri, le strategie di mercato e alcune importanti valutazioni economiche che coinvolgono direttamente la società azzurra.

Come racconta Marco Azzi su Repubblica, il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti rappresenta il primo segnale concreto dell’accelerazione in corso. Il presidente azzurro ha assistito a Los Angeles alla sfida del Mondiale tra Belgio e Iran, approfittando dell’occasione per osservare da vicino Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, due dei nomi più importanti della rosa partenopea e al centro delle riflessioni societarie.

Secondo Marco Azzi su Repubblica, il peso degli stipendi dei due fuoriclasse belgi impone valutazioni approfondite. I rispettivi contratti incidono infatti in maniera significativa sul bilancio del club e nei prossimi giorni sarà necessario decidere se proseguire insieme oppure valutare eventuali offerte provenienti dall’estero.

Parallelamente si avvicina il momento dell’ufficializzazione di Massimiliano Allegri. Come evidenzia Marco Azzi su Repubblica, il tecnico livornese è in attesa di completare la risoluzione del contratto con il Milan prima di legarsi formalmente al Napoli. L’incontro con De Laurentiis potrebbe svolgersi a breve, nella consueta cornice di Ischia, per definire gli ultimi dettagli del nuovo progetto tecnico.

La presentazione ufficiale dell’allenatore dovrebbe invece avvenire durante il ritiro di Dimaro, inserendosi all’interno delle iniziative organizzate per il centenario del club. Come sottolinea ancora Marco Azzi su Repubblica, le celebrazioni prenderanno il via il 6 luglio con un evento alla Stazione Marittima, durante il quale verrà svelata anche la nuova maglia.

Sul fronte mercato, il Napoli osserva con attenzione la finestra straordinaria concessa dalla FIGC a fine giugno. La società dovrà infatti gestire con attenzione il bilancio e alcune operazioni in uscita potrebbero risultare fondamentali. Tra i profili monitorati c’è Antonio Vergara, il cui trasferimento consentirebbe di generare una significativa plusvalenza.

Tra le trattative più interessanti resta viva quella con la Lazio per Mario Gila. Il difensore spagnolo avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi in azzurro e potrebbe entrare in un’operazione che coinvolgerebbe anche Lucca. Allegri considera Gila un elemento ideale per completare il reparto arretrato grazie alle sue caratteristiche atletiche e alla capacità di adattarsi alle diverse esigenze tattiche.

Molto dipenderà anche dalle scelte relative a De Bruyne e Lukaku. Come riferisce Marco Azzi su Repubblica, appare difficile immaginare la permanenza contemporanea di entrambi. Per il centrocampista potrebbero aprirsi scenari negli Stati Uniti, mentre per l’attaccante non mancano interessamenti provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Per quanto riguarda gli innesti, il direttore sportivo Manna continua a lavorare sul profilo dell’israeliano Anan Khalaili, individuato come possibile alternativa a Di Lorenzo sulla corsia destra. Sul piano tattico prende forma l’ipotesi di un ritorno al 4-3-3, sistema particolarmente gradito ad Allegri e a gran parte dei leader dello spogliatoio.

Un altro tema centrale sarà quello della preparazione atletica e della prevenzione degli infortuni. Dopo una stagione segnata da numerose emergenze fisiche, il Napoli intende rafforzare lo staff medico e sfruttare al massimo il lavoro nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro per costruire una squadra più solida e competitiva su tutti i fronti.