La Processione in Mare del Santo Patrono a San Giovanni: festa imperdibile in spiaggia!

San Giovanni da aMare: Una Tradizione Rinnovata

Sabato 20 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, San Giovanni a Teduccio si prepara a vivere una giornata speciale: si terrà l’evento “San Giovanni da aMare”, che segnerà l’avvio della XXIII Processione a Mare del Santo Patrono. Un’occasione unica dedicata alla benedizione dei bagnanti e al coinvolgimento della comunità locale.

Un Evento di Cultura e Partecipazione

Questa storica iniziativa giunge alla sua ventitreesima edizione e rappresenta un forte momento di dedizione al Santo Patrono. L’evento “San Giovanni da aMare” non è solo un rito religioso, ma anche un’opportunità per stimolare la partecipazione dei giovani e della cittadinanza, dimostrando così la vicinanza al territorio. La manifestazione contribuisce attivamente alla riqualificazione di un tratto costiero che per troppo tempo è rimasto escluso dalla fruizione dei napoletani.

La spiaggia del Municipio si trasformerà in un palcoscenico di iniziative dedicate al divertimento e alla socialità. Tra le attività in programma, ci saranno la “Pratica di discipline inclusive e sportive sulla spiaggia dello sport”, “Aquilonisti”, un laboratorio ambientale, beach volley e giochi da spiaggia. Inoltre, nelle acque nei pressi del Vico Marino, adiacente al Museo di Pietrarsa, i partecipanti potranno assistere a partite di beach water polo e provare canoe e kayak.

Una Processione tra Mare e Terra

Durante l’evento, la Statua di San Giovanni Battista sarà ripulita e portata in processione lungo il tratto costiero di San Giovanni a Teduccio. Per chi desidera vivere l’emozione della cerimonia dal mare, sarà possibile partecipare a bordo di apposite imbarcazioni. L’imbarco per i partecipanti avverrà presso il porto del Granatello (Portici) e dalla Darsena Acton.

I sub del Centro S. Erasmo, storica associazione organizzatrice, compiranno un gesto simbolico riportando la statua, situata sul fondale, in superficie. Anche le Forze dell’Ordine parteciperanno attivamente a questo momento di grande significato. Le imbarcazioni partner dell’evento accoglieranno giovani delle associazioni locali, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla processione. Chi fosse interessato a seguire l’evento dal mare può contattare il numero 338.4669833 per ulteriori informazioni.

Inoltre, il “Film Festival Internazionale Pianeta Mare” sarà presente con giovani videomaker che realizzeranno immersioni e riprese subacquee. La Fondazione Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero e la Fondazione Anton Dohrn parteciperanno attivamente agli eventi di pulizia e restauro ambientale. Il Parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Alessandro Manzoni, avrà il compito di benedire il monumento e le acque del mare antistanti San Giovanni a Teduccio, rendendo l’evento ancora più sacro e significativo.

Un Messaggio di Rinnovamento e Responsabilità Ambientale

La processione di San Giovanni Battista non è solo un atto di venerazione verso il santo patrono, ma rappresenta anche un forte messaggio di rinascita per il quartiere. La riappropriazione delle spiagge e dei siti costieri da parte dei giovani e della collettività è un passo fondamentale verso una società più coesa e responsabile.

Il valore simbolico di questa manifestazione va oltre l’aspetto religioso: è un momento che unisce tradizione e modernità, fungendo da catalizzatore per il rinnovamento urbano e sociale. La partecipazione attiva degli abitanti non solo dimostra l’affetto verso le proprie radici culturali, ma è anche un segno tangibile di speranza e futuro per un’intera comunità.

Non perdere l’occasione di essere parte di questo grande evento. San Giovanni da aMare è molto più di una semplice processione; è un appuntamento che unisce la fede, la cultura e l’amore per il mare e la propria città. Partecipa e segui il programma ufficiale per rimanere aggiornato sulle tante attività in programma!

Per ulteriori dettagli, ti invitiamo a visitare le fonti ufficiali come il sito del Comune di Napoli e i canali social delle associazioni locali coinvolte, dove troverai tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’evento.

Non perderti tutte le news su Napoli+