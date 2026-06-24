Repubblica: “Napoli, Rafa Marin può sbloccare Gila: il difensore della Lazio resta la priorità di Allegri”

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo della sua nuova avventura in azzurro. In cima alla lista delle preferenze del tecnico livornese c’è Mario Gila, centrale della Lazio individuato come il profilo ideale per completare un reparto difensivo già competitivo ma destinato a essere ulteriormente rinforzato in vista della prossima stagione.

Come racconta Marco Azzi su Repubblica, il difensore spagnolo ha già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento al Napoli. La possibilità di disputare la Champions League e di entrare a far parte del nuovo progetto tecnico azzurro rappresentano elementi che hanno convinto il giocatore, pronto ad attendere l’evoluzione della trattativa.

Secondo Marco Azzi su Repubblica, il principale ostacolo resta rappresentato dalla Lazio. Dopo una prima richiesta da 30 milioni di euro, il club biancoceleste avrebbe abbassato le proprie pretese fino a circa 20 milioni, avvicinandosi alla proposta formulata dal Napoli, che si aggira intorno ai 15 milioni più bonus.

Per cercare di ridurre ulteriormente la distanza, le parti starebbero valutando anche l’inserimento di una contropartita tecnica. Come evidenzia Marco Azzi su Repubblica, il nome che sta prendendo quota è quello di Rafa Marin. Il difensore spagnolo, reduce dall’esperienza in prestito al Villarreal, rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito alla Lazio e potrebbe facilitare il raggiungimento dell’accordo.

Il Napoli considera Rafa Marin un elemento interessante per il futuro grazie alla sua duttilità e alle qualità nella costruzione del gioco, ma davanti alla possibilità di chiudere l’operazione Gila la società potrebbe decidere di prendere in considerazione questa soluzione.

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste aggiunge ulteriore interesse alla vicenda. L’ex allenatore azzurro apprezza diversi profili presenti nell’organico partenopeo e potrebbe vedere di buon occhio l’inserimento di un calciatore proveniente da Napoli all’interno della trattativa.

Nel frattempo resta invariata la situazione relativa a Massimiliano Allegri. Come sottolinea ancora Marco Azzi su Repubblica, il contratto triennale che legherà il tecnico al Napoli è già stato definito e manca soltanto l’ufficializzazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è rientrato dagli Stati Uniti, mentre l’allenatore prosegue il periodo di vacanza in Sardegna prima dell’inizio della nuova avventura.

Parallelamente il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul mercato. Oltre a Gila, infatti, il Napoli cerca un’alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. Il primo nome resta quello di Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise.

Come riferisce Marco Azzi su Repubblica, il club belga continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il talento israeliano, mentre il Napoli cerca una formula che possa rendere sostenibile l’operazione. Restano vive anche le alternative rappresentate da Dodo della Fiorentina e da Norton-Cuffy del Genoa, profili monitorati con attenzione dalla dirigenza azzurra.

L’obiettivo della società è arrivare al ritiro di Dimaro-Folgarida con almeno alcuni dei principali rinforzi già a disposizione di Allegri. Tra questi, Gila continua a rappresentare la priorità assoluta per la nuova difesa azzurra.