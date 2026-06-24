24 Giugno 2026

De Laurentiis: «Malagò è il profilo perfetto per la presidenza FIGC»

Anna Gaia Cavallo 24 Giugno 2026
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Giovanni Malagò Eletto Nuovo Presidente della FIGC

Il mondo del calcio italiano si è riempito di entusiasmo per l’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Con un’impressionante percentuale del 68,58% dei voti, Malagò è stato scelto per guidare la federazione in un momento critico. Questo avviene dopo le dimissioni di Gravina e le sfide che la Nazionale maschile ha affrontato, in particolare la mancata qualificazione ai recenti Mondiali. La sua elezione è stata ricevuta con favore da parte di molti esperti e appassionati, che vedono in lui un leader in grado di apportare i cambiamenti necessari al calcio italiano.

Le Parole di De Laurentiis a Malagò

Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli e sostenitore di lunga data di Malagò, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per questa nuova era. Attraverso il profilo X del club, De Laurentiis ha messo in evidenza l’importanza della rifondazione del calcio in Italia, sostenendo che Malagò rappresenti il profilo ideale per affrontare questa sfida. Il messaggio di De Laurentiis ha avuto un impatto notevole, sottolineando come una cooperazione sinergica tra le varie parti possa portare a una rinascita del movimento calcistico nazionale.

«Congratulazioni a Giovanni Malagò, eletto nuovo Presidente della FIGC. Sono convinto che Giovanni rappresenti il profilo ideale per una necessaria e immediata rifondazione del calcio italiano. A nome di tutto il Calcio Napoli, rivolgo al Presidente Malagò i più sinceri auguri di buon lavoro, cooperando in sinergia per una rapida risalita del nostro movimento calcistico», ha dichiarato De Laurentiis, veicolando così le aspettative di molti. La sua fiducia nel nuovo presidente rispecchia il desiderio di cambiamento tanto atteso.

Il Ruolo Cruciale di Malagò

Malagò non è nuovo alla leadership nel mondo dello sport. Prima di questo nuovo incarico, ha ricoperto la prestigiosa carica di presidente del CONI, dove ha dimostrato abilità nelle relazioni istituzionali e nella gestione di progetti sportivi. Il suo approccio altamente professionale e strategico è ciò che lo rende la figura giusta per rimettere in carreggiata il calcio italiano. Sotto la sua guida, ci si aspetta un’attenzione particolare alla ristrutturazione federale, alla valorizzazione dei giovani talenti e alla promozione di politiche di inclusività nel mondo del calcio.

Malagò ha recentemente affermato: «Un profondo ed emozionante senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto». Queste parole evidenziano il suo approccio collaborativo e il riconoscimento dell’importanza di unire il settore per affrontare le sfide future. La sua visione è chiara: portare il calcio italiano a eccellere nuovamente su scala internazionale.

Molti esperti sottolineano che la riforma del calcio italiano è fondamentale, non solo per migliorare le prestazioni della nazionale, ma anche per ripristinare la fiducia dei tifosi e degli sponsor. Giovanni Malagò dovrà dare priorità a investimenti strategici, una maggiore integrazione con le leghe e i club, e un rafforzamento del settore giovanile. Un passo decisivo sarà anche il potenziamento delle strutture esistenti e l’ottimizzazione delle risorse economiche, così da garantire un futuro sostenibile al calcio in Italia.

Prospettive e Sfide Futura

Con Malagò al timone, le prospettive per il calcio italiano sono più promettenti. La gestione delle emergenze recenti potrebbe fornire un’opportunità per il rinnovamento e la ripartenza. Spetterà a lui lavorare a stretto contatto con i club, le leghe e le istituzioni per creare una strategia di lungo termine che possa riportare l’Italia ai vertici del calcio europeo e mondiale.

In un contesto sempre più competitivo, il supporto di figure di spicco come De Laurentiis e la capacità di collaborare con tutte le parti coinvolte saranno cruciali. La passione degli italiani per il calcio rimane inalterata, e ora più che mai serve una leadership forte e visionaria per trasformare le aspettative in realtà. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul percorso di Giovanni Malagò e sugli sviluppi futuri del calcio italiano.

Fonti ufficiali: FIGC, SSC Napoli.

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