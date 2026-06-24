Gazzetta dello Sport: “Napoli, Vicario in pole per la porta: Allegri cerca il nuovo numero uno”

Il Napoli continua a programmare il futuro e tra i reparti destinati a possibili cambiamenti c’è anche la porta. Se negli ultimi anni il ruolo del portiere sembrava uno dei più stabili all’interno della rosa azzurra, oggi lo scenario appare completamente diverso. Le posizioni di Meret e Milinkovic-Savic sono infatti tutt’altro che definite e la società valuta nuove soluzioni per aprire il ciclo targato Massimiliano Allegri.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il nome che guida la lista dei desideri del Napoli è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham viene considerato il profilo ideale per le caratteristiche richieste dal nuovo allenatore e dal direttore sportivo Giovanni Manna, intenzionati a individuare un estremo difensore capace di garantire affidabilità, personalità ed esperienza internazionale.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri continua a privilegiare un concetto molto chiaro quando si parla di portieri: la capacità di difendere la porta e trasmettere sicurezza al reparto. Una filosofia che si sposa perfettamente con le qualità mostrate da Vicario negli ultimi anni tra Serie A, Premier League e Nazionale.

Il portiere toscano ha costruito la propria carriera partendo dalle categorie inferiori fino ad affermarsi come uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama italiano. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la sua crescita lo ha portato a conquistare anche la Nazionale, dove ha ritrovato Alex Meret, altro protagonista di questa vicenda di mercato.

La concorrenza però non manca. La Juventus segue da tempo Vicario e continua a monitorare la situazione con attenzione. Anche l’Inter in passato aveva effettuato alcuni sondaggi prima di orientarsi verso altre soluzioni. Il Napoli, dunque, dovrà muoversi con decisione se vorrà assicurarsi il portiere del Tottenham.

Un dettaglio curioso riguarda un incontro avvenuto nelle scorse settimane. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Vicario e Giovanni Manna si sarebbero incrociati a Napoli prima di imbarcarsi per Capri. Un’occasione che avrebbe consentito ai due di confrontarsi e che conferma l’interesse concreto del club azzurro per l’ex portiere dell’Empoli.

Il Tottenham valuta il cartellino del giocatore intorno ai 20 milioni di euro e non esclude una cessione davanti a un’offerta ritenuta adeguata. Prima di affondare il colpo, tuttavia, il Napoli dovrà definire il futuro degli attuali portieri presenti in organico.

Alex Meret, nonostante i due scudetti conquistati da protagonista, vive una situazione particolare. Il contratto in scadenza tra un anno e il desiderio di trovare maggiore continuità potrebbero aprire scenari inattesi. Anche Vanja Milinkovic-Savic non appare certo della permanenza dopo una stagione nella quale non è riuscito a conquistare pienamente la fiducia dell’ambiente.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli è chiamato a prendere una decisione in tempi relativamente brevi. Il nuovo progetto tecnico sta per partire e la scelta del portiere rappresenterà uno dei tasselli fondamentali nella costruzione della squadra che Allegri guiderà nella stagione del Centenario.