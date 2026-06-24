Ben Shelton riceve buone notizie prima di Wimbledon, nonostante la sconfitta contro Taylor Fritz.

Novak Djokovic e le incertezze prima di Wimbledon

Le preoccupazioni per Novak Djokovic si riaccendono a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, generando dubbi sulla sua forma fisica. Il 37enne campione ha subito un infortunio al ginocchio durante il torneo di Roland Garros, il che gli ha impedito di partecipare agli eventi di preparazione sull’erba, come Stuttgart e Queen’s.

Sebbene si preveda che Djokovic scenda in campo a Wimbledon, vi sono interrogativi sulla sua capacità di competere ai massimi livelli. Con un possibile calo nella classifica mondiale, c’è la possibilità che il campione serbo si trovi a scontrarsi con uno dei semi-finalisti già nei primi turni.

Queste incertezze non solo influenzano Djokovic ma anche gli altri giocatori, poiché il tabellone di Wimbledon potrebbe favorire altre stelle emergenti del tennis.

Ben Shelton: il primo americano tra i semi-finalisti?

In questo scenario competitivo, Ben Shelton emerge come un giocatore da tenere d’occhio. Attualmente quinto nella classifica mondiale, Shelton è confermato come quarto semi-finalista a Wimbledon in seguito all’assenza di Carlos Alcaraz. Anche se la sua posizione era in gioco fino a martedì, la sua recente sconfitta contro Fritz è stata bilanciata dalla perdita di Alex de Minaur nei quarti di finale a Queen’s, garantendogli così il piazzamento.

Schellton ha totalizzato un notevole miglioramento rispetto all’anno scorso, quando aveva raggiunto il 14° posto ma non era riuscito a ottenere risultati stabili. La sua sezione del tabellone lo proteggerà da un confronto diretto con Jannik Sinner fino alle semifinali. Questo è particolarmente importante, considerando che Sinner ha avuto la meglio su di lui in tutte le ultime partite, incluse quelle a Wimbledon negli ultimi due anni.

Questo piazzamento al quarto posto potrebbe fornirgli la sicurezza necessaria per cercare di diventare il primo americano dalla vittoria di Andy Roddick nel 2003 a conquistare un titolo del Grande Slam. I suoi tifosi sognano un percorso trionfale, che potrebbe iniziare proprio a Wimbledon.

Alex de Minaur e le opportunità perdute

Se Shelton sembra trovarsi in una posizione favorevole, Alex de Minaur si ritrova costretto a riflettere sulle opportunità perdute. Il giovane australiano ha affrontato una stagione difficile contro avversari di primo piano, in particolare Sinner, contro il quale non è mai riuscito a vincere, subendo ben 13 sconfitte consecutive. Quest’anno, le sue speranze di raggiungere il suo primo semi-finale in un Slam sono nuovamente compromesse, dato che, con la perdita a Queen’s, si è complicato ulteriormente il suo cammino.

De Minaur doveva approfittare della situazione attuale, con la competizione di alto livello diminuita, ma è uscito dai giochi contro Brandon Nakashima nei quarti di finale a Queen’s. La mancanza di un altro avversario tra i primi 20 del ranking ha reso questa una possibilità d’oro e la sua sconfitta ha rappresentato una grande occasione sprecata.

È doveroso sottolineare che De Minaur ha bisogno di grandi risultati per raggiungere i vertici e il suo incontro con Sinner potrebbe ulteriormente ostacolarlo, avuto riguardo al suo passato alle Grand Slam, dove ha fallito nel superare i quarti per ben sette volte.

Il tabellone di Wimbledon verrà finalizzato alla fine di questa settimana, con Sinner, Zverev, Felix Auger-Aliassime e Shelton previsti tra i quattro principali semi-finalisti.

In attesa dell’inizio di Wimbledon, i fan e gli esperti del tennis sono ansiosi di vedere come si svilupperanno i segnali di forma dei vari giocatori, attenzionando le storie di Djokovic, Shelton e de Minaur come protagonisti da seguire con attenzione.

Per ulteriori notizie e aggiornamenti sulle preparazioni dei giocatori e le loro performance, si possono consultare fonti ufficiali come il sito dell’ATP e della WTA.

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