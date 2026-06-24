Elezioni FIGC, attacco a Paz e novità dai dirigenti del Milan.

De Laurentiis: “Disegnerò un Napoli straordinario”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è mostrato ottimista riguardo alla prossima stagione calcistica. In un’intervista esclusiva, ha affermato che la squadra è forte, competitiva e attraente, rivelando la sua fiducia nella capacità del club di rimanere ai vertici del calcio italiano. “La rosa è completa e non manca nulla”, ha dichiarato De Laurentiis, sottolineando l’importanza di costruire su quanto di buono fatto finora.

Elezioni FIGC: Malago favorito

Oggi si svolgeranno le elezioni presidenziali della FIGC. Giovanni Malago è considerato il favorito rispetto all’avversario Abete. Indipendentemente dall’esito, il nuovo presidente dovrà affrontare una pesante eredità, necessitando di un vero e proprio reset in ambito calcistico. È cruciale che chiunque vinca sappia come unire le forze e progettare un futuro solido per il calcio italiano.

Yamal scalza Messi

Un’altra notizia che ha catturato l’attenzione è il giovane talento Yamal, che ha già superato Messi in termini di gol segnati a 18 anni e 343 giorni. Senza dubbio, un traguardo che lo colloca tra i migliori, a soli otto gol dal primato di Pelé. L’attenzione sarà ora puntata su come evolverà la sua carriera.

Novità in casa Milan

Il Milan sta vivendo un’importante fase di cambiamenti sotto la guida di Cardinale. Il club ha deciso di promuovere figure interne: Almstadt prenderà in carico il mercato mentre Calvelli è stato nominato nuovo CEO. Queste scelte mirano a creare una continuità strategica che possa portare a un rilancio in vista della nuova stagione.

Operazioni di mercato: Inter e Juventus

L’Inter si sta attivando sul mercato per rinforzare il proprio attacco. Cesc Fabregas sta cercando di convincere il Real Madrid a confermare un talento emergente, mentre Marotta è già al lavoro per finalizzare alcune operazioni strategiche. Da parte della Juventus, Kolo è al centro delle attenzioni, con Carnevali che sta cercando un prestito con obbligo di riscatto nel 2027, dimostrando la volontà del club di investire nel futuro.

Roma: strategia a lungo termine

Friedkin ha in mente strategie ambiziose per la Roma. Una proposta in fase di discussione prevede di rinviare il termine del piano di ristrutturazione finanziaria al 2027, mirata a garantire maggiore stabilità e libertà d’azione sul mercato.

La situazione di Vlahovic

Dusan Vlahovic si trova a un bivio: senza offerte concrete dai top club, sta cominciando a riflettere su una permanenza alla Juventus. Le voci riguardano anche l’interesse di squadre come il Besiktas in Turchia, ma il serbo pare non essere convinto dalla proposta. La riconciliazione con mister Spalletti sembra essere l’opzione più adatta al momento.

La Nazionale e le prestazioni in campo

Nel frattempo, la Spagna ha messo in scena una prestazione convincente, sconfiggendo l’Arabia Saudita con un netto 4-0 nelle qualificazioni per il Mondiale. I riflettori sono ora puntati sull’incredibile talento di Yamal, che contribuirà in modo significativo al futuro della squadra. Dalla parte opposta, il Belgio ha stentato a trovare il giusto ritmo e ha terminato la sua gara contro l’Iran sull’0-0.

Riforme nel calcio italiano

Malago continua a spingere per riforme significative nel calcio italiano, con un occhio attento alla necessità di cambiamenti nel sistema attuale. Oggi, un nuovo presidente della FIGC sarà eletto, con Abete che si trova in una posizione di svantaggio, tentando di ottenere un numero alto di voti per richiedere un riconteggio.

Il mondo della beneficenza nel calcio

Oggi a Torino si celebra un evento che riunisce il mondo del calcio e del golf per supportare la ricerca contro l’ALS. Un incontro di campioni come Mauro Vialli sottolinea l’importanza dell’unità tra sport e solidarietà.

L’opinione di Bielsa sulle interruzioni

Bielsa, allenatore dell’Uruguay, ha espresso la sua opinione sulle nuove interruzioni nel calcio, definendo le pause per l’idratazione una novità che allontana i tifosi dallo spirito del gioco. Una serie di riforme è necessaria per riportare i fan al centro dell’azione, affinché il calcio non perda il suo fascino.

Riepilogo e prospettive future

Con le elezioni della FIGC che stanno per iniziare, il calcio italiano si prepara a un periodo di cambiamenti fondamentali. Le scelte dei club e delle istituzioni definiranno la nuova era per il nostro amato sport. Mentre le squadre si rafforzano e i talenti emergono sulla scena mondiale, l’attenzione resta alta su ogni sviluppo.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport.

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