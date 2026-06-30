30 Giugno 2026

Repubblica: “L’estate rovente di De Laurentiis. Conti in rosso, ma si libera Allegri”

redazione 30 Giugno 2026
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Il Napoli è pronto ad aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta la Repubblica, la fumata bianca è arrivata con la risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il Milan, ultimo passaggio necessario prima della firma sul triennale che lo legherà agli azzurri. L’annuncio ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis è atteso tra oggi e domani.

Secondo la Repubblica, lo stallo delle ultime settimane era legato principalmente alla definizione degli ultimi aspetti economici con il Milan, compreso lo stipendio del mese di giugno. Superato anche questo ostacolo, Allegri è pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli con un contratto triennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

Come evidenzia ancora la Repubblica, parallelamente all’arrivo del nuovo allenatore il club è chiamato a chiudere il bilancio dell’esercizio, previsto in passivo per oltre 20 milioni di euro. Si tratta del secondo esercizio consecutivo in rosso dopo il deficit registrato nella stagione precedente. Nonostante ciò, il Napoli non ha ritenuto necessario effettuare cessioni immediate durante la finestra straordinaria di mercato del 29 e 30 giugno, sfruttata da altri club per sistemare i propri conti. La solidità economica costruita negli anni consente infatti alla società di affrontare la situazione senza particolari preoccupazioni.

Nell’analisi de la Repubblica, il club potrà quindi concentrarsi sulla costruzione della squadra da consegnare ad Allegri. Dopo la rescissione con Antonio Conte e il suo staff, il nuovo accordo con il tecnico livornese garantirà anche una riduzione dei costi rispetto alla precedente gestione. I primi movimenti di mercato sono attesi nelle prossime settimane, in vista del raduno di Castel Volturno e della partenza per il ritiro di Dimaro prevista il 17 luglio.

Come sottolinea ancora la Repubblica, salvo sorprese non saranno effettuate cessioni dettate esclusivamente da esigenze di bilancio. Antonio Vergara resta un profilo molto richiesto, soprattutto da alcuni club inglesi, ma il Napoli non considera indispensabile il suo sacrificio, anche perché il giovane centrocampista vorrebbe proseguire la propria esperienza in maglia azzurra.

L’attenzione resta però anche sul futuro economico del club. La Repubblica evidenzia come due bilanci consecutivi in perdita rappresentino un segnale da non sottovalutare. I ricavi, nonostante i successi sportivi, le qualificazioni in Champions League e la crescita del marketing legata al centenario, non sono aumentati abbastanza per compensare il costante incremento dei costi di gestione. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis continua a individuare nello sviluppo delle infrastrutture, a partire dalla realizzazione di uno stadio di proprietà, la strada principale per garantire al Napoli una crescita economica duratura e mantenere alta la competitività anche negli anni a venire.

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