30 Giugno 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri è pronto: il nuovo ciclo azzurro può finalmente iniziare”

redazione 30 Giugno 2026
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L’ultimo ostacolo è stato superato e il Napoli si prepara ad accogliere ufficialmente Massimiliano Allegri sulla propria panchina. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha definito la risoluzione del contratto con il Milan ed è ormai libero di legarsi al club azzurro. Manca soltanto l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che attraverso il consueto messaggio social darà il via al nuovo corso.

Secondo quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport, Allegri diventerà il tredicesimo allenatore dell’era De Laurentiis e raccoglierà l’eredità lasciata da Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha scelto ancora una volta un tecnico dal curriculum vincente e dalla forte personalità, convinto che l’esperienza del livornese rappresenti la soluzione ideale per mantenere il club ai vertici del calcio italiano e rilanciarlo anche in Europa.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, la separazione con il Milan ha posto fine a una trattativa durata diverse settimane. Il nuovo accordo con il Napoli prevede un contratto triennale fino al 2029 da 4,5 milioni di euro a stagione, arricchito da bonus legati alla qualificazione in Champions League e all’eventuale conquista dello Scudetto. Tutti gli aspetti dell’intesa erano stati definiti già da tempo e la firma arriverà a distanza, senza ulteriori incontri tra le parti.

Nell’analisi della Gazzetta dello Sport, Allegri ha già iniziato a lavorare insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e ad Aurelio De Laurentiis per programmare il futuro della squadra. La priorità sarà quella di sfoltire l’organico, abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa, valorizzando allo stesso tempo gli investimenti effettuati dal club nelle ultime stagioni prima di intervenire nuovamente sul mercato.

Tra le certezze del nuovo Napoli ci saranno Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Scott McTominay, individuati da Allegri come punti di riferimento del progetto tecnico. La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre come il tecnico voglia confrontarsi anche con Kevin De Bruyne per capire le sue intenzioni in vista della prossima stagione, mentre il rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028 rappresenta un’altra conferma importante per il gruppo.

Dal punto di vista tattico, Allegri partirà con idee ben precise ma sarà il ritiro estivo a definire l’identità definitiva della squadra. Il tecnico valuta sia il 3-4-3 sia il 4-3-3, con McTominay destinato a ricoprire un ruolo centrale grazie alle sue qualità negli inserimenti e in zona gol. Il nuovo Napoli è pronto a nascere e l’era Allegri può finalmente cominciare.

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