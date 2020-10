Juventus-Napoli, spunta la data del possibile recupero. Due scenari per il club azzurro. La classifica rischia di essere scritta dal Coronavirus.

Juventus-Napoli non si è ufficialmente giocata. In virtù della mancata presenza degli azzurri a Torino per giocare il big match in quel dello Stadium, la partita è stata annullata come previsto: qualche tifoso sugli spalti, qualche giocatore bianconero in campo. Ma nessuna gara.

Si aspettavano solamente i 45 minuti di regolamento per decretare effettiva l’annullamento della partita tra Juventus sul Napoli. A nulla è valsa la richiesta della società partenopea, che aveva chiesto a gran voce il rinvio del match contro la formazione di Pirlo. Niente da fare.

In teoria, da regolamento, il Napoli dovrebbe avere la sconfitta per 3-0 a tavolino e anche un punto di penalizzazione per il mancato svolgimento della partita contro la Juventus in virtù dell’articolo 10 comma 4. L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica ha provato a fare chiarezza sulla questione. Ecco quanto evidenziato.

LA DATA DEL RECUPERO DI JUVENTUS -NAPOLI

“Il caso Juventus-Napoli finirà nelle mani del Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva. Sarà anche da capire quali saranno le posizioni dell’ambiente politico. Davanti alla questione due sarebbero gli scenari possibili: vittoria a tavolino per i bianconeri o sfida rinviata.

Sull’ultima ipotesi già spunterebbe una data per il possibile recupero. Si tratta del 13 gennaio, quattro giorni prima dell’incontro della squadra di Pirlo con a San Siro con l’Inter. Otto giorni dopo Juventus e Napoli, invece, si troverebbero di nuovo faccia a faccia per la finale Supercoppa. Al contrario, in caso di vittoria a tavolino per i patroni di casa per 3-0, i partenopei rischierebbero un -1 in classifica. Situazione molto delicata e intricata da risolvere“.

PENALIZZAZIONE PER IL NAPOLI

Il Napoli presenterebbe in caso di penalizzazione presenterebbe ricorso per la sconfitta a tavolino, come ha spiegato l’avvocato Grassiani. La società partenopea à decisa a riprendersi il punto in classifica e la possibilità di sfidare la Juventus sul campo. Attesi sviluppi nei prossimi giorni: la questione è appena iniziata, considerando anche il futuro del campionato dopo questo precedente.