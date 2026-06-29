Repubblica: “Il nuovo Napoli ora prende forma”

L’attesa è ormai agli sgoccioli e il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definizione dell’uscita del tecnico dal Milan, ultimo passaggio prima della firma sul contratto triennale che lo legherà al club azzurro fino al 2029.

Secondo Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, da oggi torneranno pienamente operativi Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e lo stesso Allegri, pronti a dare il via alla programmazione della nuova stagione. Il Napoli punta ad annunciare ufficialmente il nuovo allenatore entro mercoledì, dopo l’accordo raggiunto già lo scorso 27 maggio. Con la firma prenderà forma anche lo staff tecnico, che presenterà alcune novità rispetto all’esperienza vissuta al Milan: non seguiranno Allegri né Bernardo Corradi, diventato nel frattempo allenatore della Sampdoria, né il preparatore dei portieri Claudio Filippi, passato alla Fiorentina.

Come evidenzia ancora Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il club interverrà anche sull’area medica con l’obiettivo di ridurre il numero degli infortuni che hanno pesantemente condizionato l’ultima stagione. Una priorità condivisa anche dal presidente De Laurentiis, convinto che, senza i numerosi problemi fisici, la squadra avrebbe potuto competere fino in fondo per lo Scudetto.

Nell’analisi di Pasquale Tina de la Repubblica Napoli, il mercato sarà uno dei temi centrali del nuovo corso. Scott McTominay resta uno dei pilastri del progetto e il Napoli è pronto a riaprire il dialogo per il rinnovo del contratto fino al 2030, confidando nella volontà del centrocampista scozzese di restare in azzurro. Più incerta, invece, la posizione di Mathias Olivera, che potrebbe lasciare il club considerando la presenza di Spinazzola e Miguel Gutierrez sulla corsia sinistra.

La priorità della società sarà anche quella di alleggerire il monte ingaggi attraverso alcune cessioni. In questo contesto saranno valutati i futuri di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, entrambi reduci da una stagione complicata a causa dei problemi fisici ma protagonisti con il Belgio al Mondiale per Club. Il Napoli vorrebbe trattenere De Bruyne, mentre la permanenza di Lukaku appare più difficile e sarà oggetto di valutazioni nelle prossime settimane.

Come sottolinea ancora Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, parallelamente prosegue il lavoro di Giovanni Manna sui rinforzi. I primi obiettivi restano Mario Gila della Lazio e Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise. Il Napoli ha già raggiunto un’intesa con entrambi i calciatori e sta cercando di ridurre la distanza economica con i rispettivi club: sul tavolo ci sono 15 milioni per Gila, contro i 20 richiesti dalla Lazio, e circa 20 milioni per Khalaili, valutato però 25 milioni dalla società belga. Sul difensore spagnolo è forte anche l’interesse dell’Atalanta, mentre sull’esterno israeliano si registra la concorrenza dell’Inter.

Resta aperto anche il capitolo relativo alle uscite. Frank Anguissa ha manifestato la volontà di cambiare squadra, ma servirà un’offerta concreta per convincere il Napoli, mentre Vanja Milinkovic-Savic non rappresenta una priorità per Allegri. Per la porta vengono monitorati Guglielmo Vicario del Tottenham e Matej Kovar del PSV, profili ritenuti ideali per affiancare Alex Meret. L’agenda del club è fitta e tutto partirà dall’ufficialità di Allegri, destinato ad aprire una nuova fase della storia azzurra.