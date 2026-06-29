Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora di Allegri: fumata azzurra in arrivo e mercato pronto a decollare”

Il Napoli è pronto ad aprire ufficialmente il nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, manca ormai soltanto l’ultimo passaggio burocratico prima dell’annuncio del tecnico livornese, con l’accordo tra le parti definito da tempo e in attesa della risoluzione del contratto che ancora lo lega al Milan.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’intesa tra Aurelio De Laurentiis e Allegri risale allo scorso 28 maggio. Inizialmente impostato come un biennale con opzione per una terza stagione, l’accordo si è poi trasformato in un contratto triennale fino al 2029, da circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla conquista dello Scudetto. L’unico tassello ancora da completare riguarda il via libera definitivo del Milan, necessario per consentire al Napoli di procedere con l’annuncio ufficiale.

Come evidenzia ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, le ultime settimane sono state scandite da continui contatti tra De Laurentiis e Allegri, nonostante gli impegni del presidente negli Stati Uniti. Il progetto resta chiaro: costruire un Napoli competitivo, capace di confermarsi ai vertici della Serie A e di recitare un ruolo sempre più importante anche in Champions League. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario anche razionalizzare una rosa attualmente composta da 37 calciatori, alleggerendo il monte ingaggi cresciuto nelle ultime stagioni.

Nell’analisi di Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport, il mercato sarà determinante per modellare la squadra sulle idee del nuovo allenatore. Tra le priorità figura l’arrivo di un portiere da affiancare ad Alex Meret, mentre Milinkovic-Savic potrebbe partire soltanto davanti a un’offerta ritenuta congrua. I nomi monitorati restano quelli di Guglielmo Vicario e Matej Kovar. In difesa continua a piacere Mario Gila della Lazio, operazione resa complessa dalle richieste del presidente Lotito, mentre sulla fascia il primo obiettivo è Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, anche se la concorrenza dell’Inter si è fatta più intensa.

Come sottolinea ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna sarà chiamato a un’estate particolarmente intensa. Oltre ai nuovi innesti, bisognerà gestire diverse uscite, a partire da Cajuste e Lindstrom, senza trascurare le situazioni legate ad Anguissa, Lucca e Lukaku, il cui futuro potrebbe influenzare ulteriori operazioni in entrata. Allegri ripartirà dal 4-3-3, pur avendo a disposizione una rosa sufficientemente versatile da consentire anche l’utilizzo della difesa a tre. La fumata azzurra è ormai vicina e il nuovo corso del Napoli è pronto a prendere forma.